Fabio Fognini aprovecha el parón para operarse los dos tobillos

Redacción Deportes , 30 may (EFE).- El tenista italiano Fabio Fognini ha decidido operarse de los dos tobillos que le habían ocasionado molestias en los últimos años, aprovechando el parón en el circuito debido a la pandemia.

La artroscopia de ambos tendrá lugar este mismo sábado en Italia, según ha anunciado el tenista de San Remo en las redes sociales.

"He tenido un problema con mi tobillo izquierdo durante tres años y medio, es un problema que he aprendido a afrontar. Luego mi tobillo derecho empezó a dar problemas también en los últimos dos años", ha señalado Fognini.

"Esperaba que los problemas desaparecieran durante los dos meses de descanso del circuito debido al confinamiento, pero cuando volví a entrenar, seguían ahí", continua en su nota. "Después de un examen médico y una larga discusión con mi equipo, decidí someterme a una cirugía artroscópica en ambos tobillos. Creo que es lo correcto mientras el circuito está en este descanso forzoso".

"Hoy me operaré en Italia. Estoy impaciente por volver a jugar. Sé que me apoyaréis. Un gran abrazo a todos", finaliza Fabio Fognini.