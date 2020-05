El Supremo de EE.UU. apoya el confinamiento frente a la demanda de una Iglesia

Un policía monta guardia en el exterior del Tribunal Supremo en Washington, Estados Unidos. EFE/ Erik S. Lesser/Archivo

Washington, 30 may. (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos apoyó este sábado las medidas de confinamiento ordenadas por el Estado de California para evitar la expansión de la pandemia de coronavirus, en un fallo contra una Iglesia Pentecostal que alegaba que iban en contra de las libertades religiosas.

En una votación 5-4, los jueces apoyaron a California frente a la demanda presentada por la Iglesia South Bay United Pentecostal de la zona de Chula Vista, que defendía que las órdenes del gobernador estatal, Gavin Newsom, de permanecer en casa durante la pandemia habían ignorado las libertades religiosas.

En una opinión, el presidente del Supremo, Johns Roberts, apuntó que las restricciones en California se aplican también a las congregaciones no religiosas de personas, por lo que no suponen una amenaza a la libertad de culto.

En ese sentido, recordó que las medidas de confinamiento se han implementado también en eventos aconfesionales, como conferencias, conciertos, cines, espectáculos teatrales y deportivos.

Además, "aunque las directrices de California establecen restricciones a los sitios de culto, esas restricciones parece que son consistentes con la cláusula de libre ejercicio (religioso) de la Primera Enmienda" de la Constitución, escribió el magistrado.

Esa enmienda estipula que el Gobierno no puede legislar para regular el establecimiento de una religión o prohibir el libre ejercicio religioso.

Pese al fallo favorable al Estado, cuatro jueces conservadores del Tribunal (son un total de nueve) emitieron opiniones de disenso.

El magistrado Brett Kavanaugh señaló que el "límite de 25 % de ocupación en servicios religiosos de culto discrimina de forma indiscutible en contra de la religión, y tal discriminación viola la Primera Enmienda".

El lunes pasado, Newsom ordenó que las iglesias de California podrían operar solo al 25 % de su capacidad durante la desescalada.

Con más de 1,7 millones de contagios y 100.000 muertos, EE.UU. es el país más afectado del mundo por la pandemia de COVID-19, mientras que California es el cuarto estado de la nación con mayor número de casos detectados, 106.910, y el séptimo en fallecidos, 4.088.