El Atlético solicita al Gremio la vuelta del brasileño Caio Henrique

Rodrigo Ureña (i) de América disputaba un balón con Caio Henrique Oliveira de Gremio, en un partido del grupo E de la Copa Libertadores entre América y Gremio,el pasado mes de marzo en el estadio Pascual Guerrero en Cali (Colombia). EFE/Ernesto Guzman Jr/Archivo

Redacción deportes, 30 may (EFE).- El Atlético de Madrid ha solicitado al Gremio de Porto Alegre brasileño el retorno del centrocampista brasileño Caio Henrique, cedido en el equipo del sur de Brasil, que confirmó la vuelta del jugador al conjunto rojiblanco a través de su web oficial.

"El Atlético de Madrid, haciendo uso de la cláusula del acuerdo firmado entre ambas partes, solicitó el retorno del jugador Caio Henrique", confirmó el Gremio en un comunicado en el que agradece al jugador "su dedicación y servicios prestados" durante su etapa en el equipo, al que llegó en enero.

Caio Henrique también expresó en esa nota su agradecimiento al Gremio, su presidente Romildo y el entrenador Renato, así como a su hinchada.

"La hinchada del Gremio me ha marcado mucho, especialmente en mi estreno en el 'Grenal' (el clásico de Porto Alegre de Copa Libertadores contra el Inter, con empate 0-0 y en el que fue expulsado). Espero algún día volver al Gremio que seguirá para siempre en mi corazón", afirmó el futbolista de 22 años.

Henrique, formado en el Santos y habitual en las categorías inferiores de la selección brasileña, llegó al Atlético en 2016 para jugar en el filial, en el que permaneció dos años hasta firmar la primera de sus tres cesiones en equipos de su país, que le han llevado al Paraná, el Fluminense y el Gremio.

En el 'Flu', el futbolista propiedad del Atlético reconvirtió su demarcación de mediocentro a lateral izquierdo, una posición en la que actualmente el primer equipo rojiblanco solo tiene un futbolista puro, su compatriota Renan Lodi. No obstante, está por ver si el entrenador argentino Diego Pablo Simeone cuenta con Caio Henrique en sus planes para la próxima temporada.