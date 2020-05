Dos millares de personas protestan en el centro de Miami por la muerte de Floyd

Protesters march thru downtown Miami, response to the death of George Floyd, in Miami, Florida, USA, 30 May 2020. Floyd's life was cut short after a Minneapolis police officer pinned Floyd's neck to the street for several minutes earlier in the week. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA

Miami, 30 may (EFE).- Cerca de dos millares de personas protestaron este sábado en el centro de Miami, Florida (EE.UU.), como parte de una convocatoria de organizaciones sociales en el sur del estado por la muerte del afroamericano George Floyd, provocada por un policía de raza blanca en Minnesota.

Convocados por Save the Kids y Dreams Defenders, entre otras organizaciones civiles, los manifestantes se reunieron en el parque Antorcha de la Amistad, en el en Bayfront Park del Downtown (centro) de Miami.

Con mascarillas y no siempre guardando la distancia establecida de 1,80 metros por la pandemia de COVID-19, caminaron luego hasta una estación de Policía cercana.

"No nos maten" y "Dejen de hacer estas persecuciones" eran los reclamos a coro que hicieron frente a algunos policías locales que miraban la manifestación.

También la marcha entonó la frase que se ha convertido en lema nacional: "No puedo respirar", las palabras que Floyd dijo mientras le rogaba al policía que lo detuvo, Derek Chauvin, que lo liberara tras aprisionarle el cuello contra el suelo, lo que más tarde supuestamente le provocó la muerte al afroamericano.

Los manifestantes en el Downtown de Miami llevaron carteles en los que se leían frases como "Black people are loved" (los negros son amados) y "Black lives matter" (las vidas de los negros importan).

No se reportaron enfrentamientos de gravedad como los ocurridos en otras manifestaciones en el país, que incluyeron grandes ciudades como Nueva York y Los Ángeles (California).

En todo Estados Unidos, al menos dos personas han muerto en los incidentes y decenas han resultado heridas, entre ellas muchos agentes de Policía, objetivo de la ira de los manifestantes.

Por otro lado, en Coral Gables, una de las ciudades con más alto poder adquisitivo del condado Miami-Dade, hubo otra protesta esta tarde con decenas de manifestantes, no exenta de polémica, en la céntrica intersección de las calles Miracle Mile y LeJeune Road.

La organización Protests Miami decidió en este caso convocar a la Policía de esa ciudad aledaña a la de Miami, lo que provocó reacciones adversas en redes sociales.

El alcalde de Miami, Francis Suárez, y el jefe de Policía de la ciudad, Jorge Colina, emitieron este sábado junto a líderes religiosos un "llamado a la calma", según recoge el medio Local 10.

Colina criticó el pasado miércoles el procedimiento de detención a Floyd en Minneapolis (Minnesota), que el lunes terminó con su muerte, y aseguró ante subordinados que ningún entrenamiento enseña una acción tan "profundamente perturbadora".

El incidente en el que murió Floyd sucedió la noche del lunes, cuando cuatro policías concurrieron a un sitio de Minneapolis donde se había denunciado que una persona había intentado pagar con un billete falso.

Los policías encontraron a Floyd sentado en su vehículo y cuando se le ordenó que saliera, según la versión oficial, el individuo se resistió al arresto, por lo que uno de los agentes lo sometió tirándolo en el suelo y, subido sobre él, presionando con su rodilla contra su cuello mientras sus tres compañeros observaban la escena, que fue divulgada por videos de transeúntes.

El agente Chauvin fue detenido con acusaciones de asesinato en tercer grado y homicidio imprudente.