Cuba mantiene un leve aumento de contagios de COVID-19 y suma una nueva muerte

Un hombre (d) conversa con una trabajadora de la salud en la entrada de un consultorio médico en La Habana, (Cuba). EFE/ Yander Zamora/Archivo

La Habana, 30 may (EFE).- Cuba mantiene un leve aumento en los contagios diarios de COVID-19, con 20 nuevos casos este sábado, para un acumulado de 2.025 positivos hasta la fecha, en la que la isla sumó su primera muerte en casi una semana, según cifras del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

La fallecida es una cubana de 77 años con varios padecimientos anteriores y desnutrición severa, infectada en un centro de acogida para personas sin techo en las afueras de La Habana, donde surgió uno de los mayores brotes de coronavirus en la isla.

Así, el país caribeño eleva a 83 su acumulado de víctimas mortales por la epidemia.

El registro de positivos de hoy evidencia el ligero repunte en los contagios -ayer se anunciaron 22 casos- tras las cifras favorables del inicio de esta semana, que oscilaron entre los 6 y 16 infectados.

Desde el pasado día 16, la isla no reportaba número de contagiados superiores a los 20 casos, una tendencia a la baja interrumpida por un brote reciente en un laboratorio farmacéutico de La Habana, derivado de otro foco anterior del virus iniciado en un comercio capitalino.

A pesar de este repunte, los reportes diarios de los últimos días son inferiores a los de abril pasado, cuando los contagios a menudo superaban el medio centenar.

LA HABANA EN EL CENTRO DE LA EPIDEMIA

Los 20 infectados de hoy son todos residentes en La Habana, que acumula más de 1.000 enfermos del total de 2.025 que registra la isla.

La capital es la región más poblada del país y la ciudad con mayor hacinamiento, sobre todo en municipios como La Habana Vieja, Centro Habana, Diez de Octubre y el Cerro, entre las zonas capitalinas con mayor incidencia del virus.

Todos los nuevos contagiados son contactos de otros casos confirmados anteriormente, 14 de ellos infectados en el brote del laboratorio AICA, ubicado en el barrio residencial de Playa. La mayoría (16) eran asintomáticos al momento de realizarles la prueba.

Más del 50 % del total de enfermos de COVID-19 en Cuba no han presentado síntomas durante el diagnóstico, algo que eleva el riesgo de contagio, insistió el director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán, durante su comparecencia diaria en la televisión estatal.

En La Habana se han contagiado 181 trabajadores de la salud, entre ellos 90 enfermeros y 52 médicos, en su mayoría de grandes hospitales del área metropolitana.

Los nuevos casos de este sábado se detectaron entre 2.015 pruebas PCR completadas en la víspera, lo que eleva a 103.123 los test de este tipo realizados en el país desde el inicio de la epidemia, complementados con miles de pruebas rápidas provenientes en su mayoría desde China.

Se mantiene asimismo la tendencia de que las altas superen a las nuevas infecciones, con 35 nuevos pacientes recuperados para un total de 1.795. Esto que significa que el 88,7 % de los enfermos de COVID-19 en Cuba ya están curados, según cifras del Minsap.

En hospitales cubanos permanecen aislados 448 pacientes, entre ellos 145 casos activos de COVID-19 y el resto sospechosos de portar el virus. Entre los confirmados 142 presentan una evolución estable y tres se reportan en estado grave.

Otras 1.617 personas se vigilan en sus hogares desde la atención primaria, una cifra que ha aumentado en los últimos días.

UNA NIÑA CON 56 CONTACTOS

Los bajos números de contagios han provocado una aparente relajación del confinamiento voluntario que los cubanos seguían hasta esta semana, con conductas que el doctor Durán definió como "indisciplinas graves" y que incluyen la circulación sin la mascarilla obligatoria y reuniones sociales en las casas.

En las redes sociales causó indignación, por ejemplo, el hecho de que una niña habanera de 9 años que se encuentra entre los casos confirmados esta semana tuviera 56 contactos, todos los cuales deberán ir a centros de aislamiento preventivo.

Las autoridades cubanas demostraron su preocupación ante el incremento de infecciones y llamaron a extremar precauciones para "no echar por tierra lo logrado" como en una localidad de la central Ciego de Ávila, en la que parecía controlado el virus y donde sin embargo aparecieron nuevos casos tras 10 días sin contagios.

Por eso, y a pesar de que seis provincias no reportan casos en las últimas dos semanas, el Gobierno cubano todavía no ha anunciado un calendario de desescalada y asegura que las medidas seguirán vigentes mientras exista algún riesgo.

Cuba se mantiene en fase pre-epidémica con transmisión autóctona limitada del coronavirus SARS-CoV-2, por lo que se aplican medidas preventivas como la suspensión del transporte público, el cierre de fronteras salvo casos excepcionales y la clausura de escuelas y los mayores centros comerciales.

El uso de la mascarilla es obligatorio en espacios públicos y, aunque no hay confinamiento forzado, se ha pedido a los ciudadanos no salir de casa excepto para actividades imprescindibles como ir al mercado o hacer trámites.