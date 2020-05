COVID-19 "no da tregua" en Chile: casi 1.000 muertos y camino a 100.000 casos

Clientes visitan una farmacia en el centro de Santiago de Chile. EFE/Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 30 may (EFE).- Las autoridades sanitarias de Chile informaron este sábado que el nuevo coronavirus "no da tregua" en el país, que ya roza los 1.000 fallecidos y se encamina a sumar un total de 100.000 casos positivos por COVID-19, que está afectando especialmente la región Metropolitana, a la que pertenece Santiago.

La subsecretaria de Salud, Paula Daza, explicó durante el reporte diario desde el Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo, que en las últimas 24 horas se confirmaron 4.220 casos positivos y 53 decesos, lo que dejó un balance total de 94.858 contagios y 997 fallecidos desde que el pasado 3 de marzo se detectó el primer enfermo.

Daza señaló que la pandemia está principalmente concentrada en la región capitalina, donde se reporta la mayoría de los casos y muertes, y que actualmente registra un 34 % de positividad en los test PCR realizados.

En concreto, en la última jornada se practicaron en todo el país 16.814 exámenes de este tipo, sumando un total de 563.320 pruebas en casi tres meses.

Hasta el momento, reportó el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien también participó de la rueda de prensa, 40.431 personas han sido calificadas como recuperadas del SARS-CoV-2.

Mañalich también explicó que el sistema hospitalario tiene 345 ventiladores mecánicos disponibles para su uso en futuros pacientes que necesiten este instrumento y que se espera el arribo de otros 60 durante la jornada de este domingo.

Por el momento, hay en Chile 1.371 personas ingresadas en unidades de tratamiento intensivo, de los que el 83 % (1.151 enfermos) están conectados a un ventilador.

Con respecto a los profesionales de la salud, las autoridades informaron del fallecimiento del sexto funcionario sanitario y agregaron que ya son al menos 3.000 los que se han infectado por el coronavirus.

Chile se encuentra bajo estado de excepción, con toque de queda nocturno desde mediados de marzo, con colegios, universidades y fronteras cerradas, así como la mayoría de los comercios que no sean de primera necesidad.

Además mantiene bajo situación de cuarentena la región Metropolitana, en la que se incluye Santiago de Chile, las norteñas Iquique y Alto Hospicio (región de Tarapacá), y Loquimay en la sureña región de La Araucanía.