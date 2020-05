Clint Eastwood celebra 90 años sin pensar en el retiro

La leyenda del cine Clint Eastwood cumple 90 años este domingo, pero ni piense que la estrella de "Por un puñado de dólares" y "Harry el sucio" está lista para colgar sus botas de vaquero.

Este actor convertido en director, ganador de cuatro premios Óscar y que en los últimos diez años produjo nueve películas, no ha expresado su deseo de retirarse ahora que llega a las nueve décadas.

Y la verdad es que Eastwood no es un gran fanático de los cumpleaños.

"Haremos una (celebración) familiar, muy, muy tranquila", dijo esta semana su hijo Scott, de 34 años y también actor, a Access Hollywood.

Eastwood (1930) tiene una carrera de siete décadas con más de 50 películas, la última de ellas la cinta biográfica "El caso de Richard Jewell", que se estrenó en noviembre pasado.

La producción recibió críticas encontradas y generó fuerte rechazo por su representación de una periodista de la vida real, que intercambiaba sexo por secretos del FBI.

Pero la carrera de Eastwood ha resistido otras polémicas, desde las acusaciones de violencia excesiva en la llamada "trilogía del dólar", de fascismo en "Harry el sucio" y belicismo en "American Sniper", hasta su representación del racismo en "Gran Torino".

Además de los Óscar por "Los imperdonables" y "Million Dollar Baby" (también titulada "Golpes del destino"), y la Palma de Oro del festival de Cannes, el catálogo de Eastwood también contiene algunos fracasos masacrados por la crítica.

"Quiero pensar que le resbala... le han dado fuerte a lo largo del camino", dijo a la AFP el periodista cinematográfico Tim Gray, vicepresidente de la revista Variety.

"Pero creo que va a seguir trabajando tanto tiempo como pueda, parece tener un impulso creativo que lo mantiene en marcha".

- "Solo quiere trabajar" -

Conocido en Hollywood como un hombre educado pero reticente a la charla o los detalles personales, Eastwood ha insinuado proyectos futuros, pero no había confirmado ningún plan antes de que la pandemia cerrara todas las producciones en marzo.

En una entrevista en enero, dijo a la televisión británica ITV que todavía disfrutaba su oficio.

"Me gusta hacerlo, es bueno poder tener un trabajo remunerado", dijo. "Me gusta estar en películas, me gusta hacerlas y empecé a dirigir porque un día pensé que podía mirar la pantalla y decir: 'ya basta Eastwood, es mejor que hagas otra cosa'".

En otras entrevistas ha expresado que no entiende por qué luminarias del cine como Billy Wilder y Frank Capra se retiraron a temprana edad, y ha insistido en su deseo de trabajar mientras le lleguen proyectos interesantes que "valgan la pena estudiar".

A pesar de haber anunciado previamente su retiro de la actuación después de "Gran Torino" en 2008, Eastwood regresó al frente de la cámara cuatro años después en "Curvas de la vida", y luego en 2018 con "La mula".

"Es bastante impredecible", dijo Gray. "Tengo la sensación de que ahora hace lo que quiere hacer".

Además de seguir supervisando sus producciones de Malpaso, Eastwood, que fue alcalde del exclusivo balneario de Carmel (1986-88), sigue comprometido políticamente: apoyó por ejemplo en este ciclo electoral la fracasada campaña de Michael Bloomberg a principios de este año.

Y con ocho hijos y muchos nietos, Eastwood seguramente estará concurrido el domingo, aunque en realidad no esté buscando celebraciones.

"Odia su cumpleaños", dijo su hija Alison a la publicación Closer a finales del año pasado. "Creo que solo quiere trabajar y disfrutar de su vida, pero no creo que quiera celebrarlo... así que veremos".

