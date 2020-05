Científicos británicos ven prematura la desescalada en Inglaterra

People enjoy the warm weather at a park in London, Britain, 29 May 2020. EFE/EPA/ANDY RAIN

Londres, 30 may (EFE).- Científicos británicos que participan en el grupo asesor del Gobierno contra la pandemia han advertido de que consideran prematuro comenzar a reabrir escuelas y rebajar las medidas de distancia social a partir del lunes en Inglaterra, como ha ordenado el primer ministro, Boris Johnson.

El profesor de medicina Jeremy Farrar, miembro del Grupo de Asesores Científicos para Emergencias británico (SAGE, en inglés), ha afirmado en un mensaje en Twitter que "el COVID-19 se está extendiendo demasiado rápido como para levantar el confinamiento en Inglaterra".

"Creo que muchos de nosotros preferiríamos ver una incidencia más baja, porque eso significa que tendríamos menos casos antes de relajar las medidas", señaló por su parte al diario "The Guardian" John Edmunds, experto en enfermedades infecciosas de la Escuela de Londres de Higiene y Medicina Tropical.

"En este momento, con una incidencia relativamente alta, al relajar las medidas y teniendo un sistema de detección (de contagios) que todavía no ha demostrado eficacia, estamos corriendo algunos riesgos", agregó el científico, también miembro del SAGE.

El Ministerio de Salud del Reino Unido informó el viernes de 324 nuevas muertes por coronavirus, hasta un total de 38.161 decesos desde que comenzó la pandemia, y comunicó la detección de 2.095 contagios en 24 horas.

La Oficina Nacional de Estadísticas británica (ONS, en inglés) ha publicado esta semana un estudio poblacional que sugiere que las infecciones diarias reales en Inglaterra pueden ser de en torno a 8.000.

A partir del lunes, el Gobierno prevé que las escuelas inglesas retomen las clases en tres cursos de primaria y que comiencen a abrir comercios con espacios al aire libre, como tiendas de vehículos con exposición exterior.

También se permitirá que hasta seis personas que no vivan en un mismo domicilio se reúnan entre ellas, siempre que lo hagan al aire libre, en parques públicos o jardines privados, y mantengan una distancia de dos metros.

Escocia, Gales e Irlanda del Norte se han desmarcado de la hoja de ruta el Ejecutivo central y no reabrirán colegios por ahora, aunque también prevén relajar las medidas de distancia social.