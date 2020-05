Charlotte Hym, disfrutar del skate un año más antes de los Juegos de Tokio

¿Los Juegos se han aplazado un año? ¡No importa! Durante el desconfinamiento, Charlotte Hym toma su patín para ir al 'skatepark' de Chelles (afueras de París) y practicar trucos, con la perspectiva de tener un año más para disfrutar antes de la cita olímpica de Tokio, donde se estrena el patinaje urbano.

Una mochila en la espalda y algunas golosinas para picar. Charlotte sale de París y de su querida Plaza de la Republique para trasladarse a las afueras, a Chelles, en el este.

La joven, con el cabello negro ondulado y una gorra, se dirige al CosaNostra Skate Park donde le espera su técnico Mathias Tomer.

Este parque, rodeado de naturaleza y con enormes árboles, está vacío debido a la pandemia de coronavirus. Deportista de alto nivel, Hym obtuvo una autorización. Se entrenará en solitario con su técnico en la parte cubierta de una instalación de 2.000 metros cuadrados, que también cuenta con un bowl (especie de piscina con curvas situada en el exterior).

Formada en la escuela de la calle, ahora le ha tomado el gusto al skatepark. "Hay más velocidad, buscamos trabajar las figuras en las mejores condiciones posibles y no con 50 patinetes de niños de dos años y medio que pasan por delante" señala sobre entrenar en algunas de las zonas más transitadas del centro de París, como Republique o Bastilla.

- Sin presión -

La skater de la selección francesa juega con pequeños obstáculos y después aumenta la intensidad en un espacio que recuerda el reciente confinamiento, con polvo y telas de araña tejidas.

Esta parisina de 27 años superó sin problema los 55 días de encierro, pero festejó el inició del desconfinamiento saliendo a patinar rápidamente.

"Es un gran placer no tener el límite del tiempo. Patiné desde las 9 de la mañana hasta las 12 en Republique y luego fui a Trocadero y al Louvre. Hicimos turismo en skate. No hay turistas, se puede patinar por todos los sitios. Disfrutamos mucho", señala sobre el inédito panorama en el centro de la Ciudad de la Luz, sin visitantes en pleno mayo.

Doctora en neurociencia cognitiva desde que presentó su tesis en noviembre, sobre "el efecto de la voz, de la lengua y del olor maternal sobre la motricidad cuadrúpeda del recién nacido", sabe relativizar tras el aplazamiento de los Juegos.

"El skate es una actividad que no necesita competición. No es el que salta más alto, el que corre más rápido. Voy a disfrutar un año más. No me mete una presión como pare decir, ¿qué voy a hacer? He perdido toda mi vida porque había previsto ir allí", explica.

"Voy a trabajar más, voy a aprender nuevas figuras, voy a estar muy contenta de poder hacer los trucos que había soñado hacer y que no había tenido tiempo de trabajar porque los Juegos se acercaban", añadió.

En los Juegos el skate contará con dos pruebas: street (obstáculos que recuerdan el mobiliario urbano)y el bowl (o 'park' en los Juegos, con curvas en una piscina). Cada nación puede lograr un máximo de tres billetes en cada una de las cuatro categorías (street masculino y femenino, bowl/park masculino y femenino).

Ningún patinador se ha clasificado. Los billetes olímpicos deberán atribuirse a los 20 mejores mundiales en una clasificación general final que se interrumpió a la mitad debido a la pandemia.

Hym, 18ª mundial antes del confinamiento, tiene potencialmente su billete en el bolsillo. "Es una experiencia a vivir", dice.

