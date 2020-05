América de Cali suspende el contrato al técnico Guimaraes que lo sacó campeón

El entrenador de América Alexandre Guimarães. EFE/Alberto Valdés/Archivo

Bogotá, 29 may (EFE).- El entrenador del América de Cali, el brasileño Alexandre Guimaraes, anunció este viernes que su equipo le "suspendió" el contrato de trabajo que vence el 14 de junio, por lo que le pidió a los directivos que "se digan las cosas claras para que cada quien pueda ir planificando su futuro".

Desde Costa Rica, en donde pasa la cuarentena por la emergencia de la pandemia del coronavirus, el técnico, campeón con América de la Liga colombiana en diciembre pasado, aseguró que ha estado al frente del equipo de manera virtual.

"Lo que sé es que tenemos esta suspensión desde el 14 de mayo y que mi contrato termina el 14 de junio; así que nosotros como tal tenemos que seguir trabajando normalmente", puntualizó Guimaraes.

Recalcó que aún con la suspensión del contrato los entrenamientos virtuales se han seguido haciendo, la comunicación con los jugadores se ha mantenido "pero no podría saber qué significa esa suspensión porque de pronto caigo en una imprecisión".

Explicó que se enteró de la suspensión de su contrato por una carta que le enviaron los directivos del América de Cali, situación que lo "cogió fuera de base".

El Gobierno colombiano anunció ayer la reanudación de los vuelos internacionales a partir del 1 de septiembre, lo que supone que Guimaraes no podrá retornar al país antes de esa fecha.

De todos modos el entrenador aseguró que su situación debe estar resuelta "ojalá antes del 14 de junio, para lo que sea, pero debe quedar lista antes. Yo a Cali tengo que volver en cualquier momento, eso lo tengo claro".

El Gobierno colombiano autorizó el martes pasado que los futbolistas retornen a los entrenamientos, de manera individual, el próximo 8 de junio.

Si no pasa nada extraordinario la liga se reanudará en agosto.

El pasado 13 de marzo la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció la suspensión temporal de todas las competencias que organiza, incluidos los torneos de Primera y Segunda División y la Copa Colombia, después de que el Gobierno declarara la emergencia sanitaria por la COVID-19.