Voluntarios podrían ser infectados con COVID para probar vacuna

(Bloomberg) -- Fabricantes de medicamentos en la carrera de posibles vacunas contra COVID-19 dicen que se enfrentan a un nuevo obstáculo: la disminución de las tasas de infección que podrían dificultar la prueba de sus vacunas.

Si la enfermedad disminuye aún más en algunas regiones, no habrá suficientes personas expuestas al coronavirus para hacer posibles los estudios, dijo Pascal Soriot, director ejecutivo de AstraZeneca Plc, el jueves en una sesión informativa con periodistas. Los investigadores podrían tener que considerar infectar deliberadamente a voluntarios sanos con el virus, aunque todavía es demasiado pronto para dar ese paso, dijo.

“El problema que todos tenemos es que estamos corriendo contra el tiempo”, dijo Soriot. “Ya vemos en Europa que la enfermedad está disminuyendo. Todavía está en el Reino Unido, en Estados Unidos, pero muy pronto la intensidad de la enfermedad será baja y se volverá difícil, por lo que tenemos que movernos muy rápido”.

Astra, que está ayudando a científicos de la Universidad de Oxford a desarrollar una vacuna, se ha unido a docenas de compañías, entre ellas Sanofi, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline Plc y Pfizer Inc., que trabajan en vacunas pandémicas experimentales. Si bien las cuarentenas han ayudado a las naciones a reducir las tasas de infección, los Gobiernos deben detener el virus para reabrir por completo las empresas y las escuelas.

Alguna transmisión de Sars-CoV-2 es clave para determinar si las vacunas funcionan. Ahora, los investigadores están contemplando dónde y cómo pueden realizar estudios con las mejores posibilidades de éxito.

“La enfermedad ahora se está mudando a otras partes del mundo”, especialmente países del hemisferio sur como Brasil y Sudáfrica, dijo Paul Stoffels, director científico de Johnson & Johnson. Él y Soriot hablaron en un video informativo realizado por la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas, un grupo de la industria.

Si bien los estudios en los que los científicos infectan a los sujetos, llamados ensayos de desafío, plantean riesgos potenciales significativos, podrían considerarse en situaciones extremas y con ciertas divulgaciones y protecciones, dijo la Organización Mundial de la Salud a principios de este mes.

“Los problemas éticos en torno a esto aún no se han resuelto”, dijo Soriot. “Sospecho que tal vez en algún momento se hará, pero creemos que es demasiado pronto porque todavía tenemos la oportunidad de mostrar eficacia de una manera normal”.

