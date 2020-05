Trump dice que EEUU pondrá fin a su relación con la OMS

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos pondrá término a su relación con la Organización Mundial de la Salud, a la que acusó de estar bajo el control de China y no proporcionar información precisa sobre la propagación del coronavirus.

“Tenemos reformas detalladas que deben realizar y comprometerse directamente con ellas, pero se han negado a tomar medidas”, dijo Trump el viernes en la Casa Blanca. “Hoy pondremos fin a nuestra relación con la OMS”.

Nota Original:Trump Says U.S. to Terminate Relationship With WHO

