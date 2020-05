Tráfico aéreo no se recuperará durante al menos 3 años, dice S&P

(Bloomberg) -- La recuperación de la industria de la aviación por el coronavirus será larga y lenta, y es probable que el volumen de pasajeros se mantenga por debajo de los niveles previos a la pandemia hasta 2023, según S&P Global Ratings, que advirtió de nuevas rebajas de calificación para aeropuertos en los próximos meses.

Las cifras mundiales de pasajeros aéreos disminuirán hasta un 55% este año, una caída mucho más pronunciada de lo que se había estimado anteriormente, escribieron analistas como Tania Tsoneva y Julyana Yokota en un informe con fecha del 28 de mayo. Una recuperación dependerá de factores como la forma en la que los Gobiernos alivian las restricciones a los viajes, la disposición de las personas a volar nuevamente y el alcance del daño económico de la pandemia, dijeron.

Algunos países están permitiendo gradualmente la reanudación de los vuelos tras las medidas de aislamiento y restricciones de movimiento, pero los volúmenes siguen siendo bajos. Los aeropuertos están teniendo dificultades para generar negocio ya que la demanda de servicios como restaurantes y compras libres de impuestos prácticamente se evaporó.

“Los viajes aéreos se reanudarán en un futuro cuando la industria haya abordado de forma significativa las preocupaciones actuales sobre la salud y seguridad y la confianza del consumidor repunte, respaldada por tasas de crecimiento históricas constantes en el tráfico aéreo de entre un 4% y un 5% anual”, dijeron los analistas. “Una adopción más generalizada del teletrabajo y de las reuniones virtuales podría tener un impacto duradero en los viajes de negocios, que ha sido el segmento de pasajeros más lucrativo para las aerolíneas”.

S&P ya ha rebajado la calificación a 11 aeropuertos desde marzo y anticipa una erosión de su fortaleza financiera por las medidas de aislamiento, así como una recuperación anémica, una reestructuración de la capacidad y mayores riesgos de contraparte de las aerolíneas.

“Los aeropuertos se enfrentarán a una mayor exposición al riesgo por el volumen y a una presión sobre sus ingresos aeronáuticos, que generalmente representan más del 50% de los ingresos totales”, dijo S&P. “Los ingresos minoristas, cuya cuota ha aumentado en los últimos años al 45% -50% de las distintas fuentes de ingresos en la mayoría de los aeropuertos, probablemente sufrirán un mayor impacto que los ingresos aeronáuticos”.

