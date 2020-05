Texas permitirá el 25% de los aficionados en eventos deportivos al aire libre

En la imagen, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott. EFE/Matt Patterson/Archivo

Austin (Texas, EE.UU.), 28 may (EFE).- El estado de Texas ya tiene preparada la autorización de permitir que los eventos deportivos profesionales al aire libre tengan espectadores, pero su número será estrictamente limitado.

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ha revisado una decisión de permitir que las ligas deportivas profesionales organicen eventos sin aficionados a partir de junio como parte de la medida de los estados para reabrir en medio de la pandemia de coronavirus.

La nueva disposición en la que trabaja Abbott permite a los estadios al aire libre albergar a los aficionados hasta un 25% de su capacidad normal.

Las ligas deberán aplicar a los funcionarios de salud estatales para que se les permita tener aficionados.

Sin embargo, la autorización que va a conceder el gobernador Abbott no incluirá a los eventos deportivos que se celebren en recintos cerrados, que seguirán sin espectadores.

El PGA Tour planea reiniciar su temporada con el torneo Colonia, que se va a disputar en Fort Worth (Texas), del 11 al 14 de junio, pero ya ha confirmado la organización que no habrá espectadores en el recorrido del campo

El estado ha establecido varias pautas para que las ligas sigan, incluida una recomendación de que los espectadores y los empleados se mantengan al menos a dos metros de distancia de cualquier persona que no sea de su hogar.

Si eso no es factible, se deben seguir otras medidas, como los revestimientos faciales y los protocolos de saneamiento.

No se requerirá que los atletas usen máscaras, pero las pautas los animan y aconsejan que las usen como medida de precaución y seguridad.

La orden que dará a conocer el gobernador de Texas no incluye a eventos deportivos universitarios.