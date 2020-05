S&P cree que el sector de aeropuertos no se recuperará hasta 2023

epa03028052 A view of the offices of Standard and Poor's in New York, New York, USA, on 08 December 2011. Ratings agencies in New York are closely watching the financial situation in Europe and have warned of possible ratings downgrades. Germany and France, the largest economies in the eurozone, are in imminent danger of losing their AAA debt ratings, leading Wall Street credit rating agency Standard and Poor's said 06 December. The other four eurozone countries with the agencyës highest AAA rating - Austria, Finland, Luxembourg and the Netherlands - were likewise placed on S&Pës negative watch list, meaning the agency foresees a 50-per-cent chance of downgrading their long-term debt within 90 days. EPA/JUSTIN LANE

Madrid, 29 may (EFE).- La agencia de calificación de riesgos Standard & Poors (S&P) cree que el volumen de pasajeros en los aeropuertos previo a la crisis del coronavirus no se recuperará hasta el año 2023 y calcula que en 2020 este indicador caerá entre un 50 y un 55 %.

En una informe publicado este viernes, S&P Global Ratings explica que desde marzo de 2020 ha bajado las calificaciones de 11 aeropuertos y ha asignado perspectivas negativas o alertas sobre el riesgo de crédito a un total de 128 emisores y transacciones, al tiempo que avanza que en los próximos meses podría acordar rebajas adicionales.

Con sus nuevas previsiones, la agencia amplifica la magnitud de la crisis sobre sus estimaciones anteriores y avanza que el trafico de pasajeros seguirá por debajo de los niveles previos a la pandemia hasta 2023.

Consideran que la solidez financiera del sector se verá erosionada, previsiblemente, por la magnitud y duración del cierre actual de los aeropuertos, por la "anémica" recuperación, por la reestructuración de la capacidad y por los mayores riesgos de las aerolíneas.

Por ello, en la era post-covid los aeropuertos enfrentarán una mayor exposición al riesgo derivado de menores volúmenes de tráfico y la consiguiente presión sobre sus ingresos aeronáuticos que, en general, representan más del 50 % de los ingresos totales.

Más afectados todavía se podrían ver los ingresos minoristas (de tiendas y restaurantes sobre todo) cuya participación ha aumentado en los últimos años al 45 %-50 % del conjunto de las ventas de la mayoría de los aeropuertos.

Alertan también de que la continua "quema" de efectivo y el servicio de intereses de la deuda obliga a muchos aeropuertos a buscar fórmulas para garantizar la liquidez.

S&P confía en que los proveedores de deuda estén dispuestos a renunciar a los "convenants" (requisitos exigidos para conceder la financiación) siempre que los incumplimientos se deriven sólo de los efectos de la covid-19 y no de una debilidad empresarial subyacente.