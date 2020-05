Sotheby's sustituye sus destacadas subastas de mayo por una venta en línea

Vista de la fachada de las oficinas de Sotheby's en Nueva York (Estados Unidos). EFE/Justin Lane/Archivo

Nueva York, 29 may (EFE).- Sotheby's sustituirá sus destacadas subastas del mes de mayo, que normalmente celebra en Nueva York y que inicialmente postergó como consecuencia de la pandemia, por una nueva venta en línea global que tendrá lugar el 29 de junio y que lidera un tríptico de Francis Bacon valorado en unos 60 millones de dólares.

Sotheby's se une así a su principal competencia, Christie's, al conformarse con un formato virtual en esta tardía temporada de subastas, y aceptar que la normalidad va a tardar aún una temporada en volver a la Gran Manzana.

La empresa se ha decidido por una larga subasta que será retransmitida en internet, en la que ningún comprador podrá estar presente en la sala, y en la que las pujas serán transmitas tanto por internet como por teléfono a través de trabajadores de Sotheby's basados en nueve ciudades del mundo, entre ellas Ginebra, París, Milán, Chicago, Hong Kong o Palm Beach (Florida).

El próximo 29 de junio se celebrarán varias ventas de las piezas más importantes de manera consecutiva, mientras que una segunda subasta de obras menos valoradas sucederá al día siguiente.

En una rueda de prensa virtual, el subastador Oliver Barker afirmó este viernes que se trata de la primera vez que se subasta "online" un cuadro del valor del tríptico de Francis Bacon, una decisión que aseguró que tiene la intención de tranquilizar a los coleccionistas que no quieren viajar hasta el lugar de las subastas.

"Es mucho más seguro no tener a clientes en la sala ahora mismo", aseveró.

La venta empieza a las 18.30 de Nueva York, y aunque esto significa que comenzará casi a medianoche en Londres, no se ha querido adelantar la hora, puesto que así se garantizan la participación de los coleccionistas de Asia, donde arrancaría a primera hora del día.

El propietario de Sotheby's, Patrick Drahi, habló en público por primera vez desde que compró la empresa hace casi un año, y se mostró muy "entusiasmado" con el nuevo formato de venta: "Hemos cruzado el desierto y hoy veo que somos más fuertes por ello", aseveró.

Algunas de las piezas más destacadas de la venta de arte moderno y contemporáneo son "Cabeza de una Mujer Dormida" (1934) de Pablo Picasso, que ofrece la fundación de David Kreeger, quien compró el cuadro en 1962, y que se estima podría alcanzar los 9 millones de dólares, y un Wifredo Lam de 1943, "Omi Obini", que se cree puede venderse por 8 millones de dólares.

La venta de arte contemporáneo incluirán los bienes de la coleccionista Ginny Williams, conocida por acumular obras de artistas mujeres como Lee Krasner, cuya obra "Re-Echo" podría venderse por 4 millones de dólares, o Joan Mitchell, cuya pieza "Straw" podría venderse por otros 5 millones.

Muchas de las obras más destacadas de la subasta, incluido el "Triptych Inspired by the Oresteia of Aeschylus" de Bacon, están siendo exhibidas en Hong Kong, pero pronto serán enviadas a Nueva York, a la sede de Sotheby's, para que los coleccionistas pueda acudir, después de concertar una cita, a ver las piezas en vivo y en directo.