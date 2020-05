Seis hoteles del complejo de Universal en Florida reabren la próxima semana

The main entrance to the Walt Disney World Resort of theme parks outside of Orlando, Florida, USA, 28 May 2020. Disney World announced the phased reopening of its theme parks which have been closed since 15 March 2020 due to the coronavirus COVID-19 pandemic. The Magic Kingdom and Animal Kingdom are scheduled reopen on 11 July 2020 and Disney World's other major attractions, Epcot and Hollywood Studios would reopen on 15 July 2020. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Miami, 29 may (EFE).- Seis hoteles del complejo de entretenimiento de Universal Orlando Resort, en el centro de Florida (EEUU), abrirán a partir del próximo martes de forma gradual y con medidas de distanciamiento social y desinfección para evitar la propagación del COVID-19, anunció este viernes la empresa.

Los huéspedes que se alojen en estos hoteles podrán visitar los parques temáticos de Universal Studios el miércoles y jueves próximos, antes de la reapertura general al público, que será el viernes 5 de junio.

Los hoteles de Universal Orlando Resort, operados por Loews Hotels & Co, que abrirán a partir del martes son Hard Rock, Loews Royal Pacific, Loews Sapphire Falls, Cabana Bay Beach, Aventura y Endless Summer Resort-Surfside Inn and Suites.

Por otro lado, esta semana los parques temáticos de Disney en Orlando -Magic Kingdom, Animal Kingdom, Hollywood Studios y Epcot- anunciaron que planean reabrir gradualmente a mediados de julio.

Estos complejos turísticos, vitales para la economía de Florida, cerraron desde marzo pasado debido a la pandemia del COVID-19.

Tanto Magic Kingdom como Animal Kingdom prevén su reapertura para el 11 de julio, y cuatro días después lo harán Hollywood Studios y Epcot, informó la compañía Walt Disney World, que ya abrió su parque en Shanghai (China).

Todos los parques temáticos de Orlando han establecido principalmente, tanto para visitantes como para sus trabajadores, el uso de coberturas faciales, el distanciamiento social, la verificación de temperatura y la capacidad reducida tanto en las atracciones como en los restaurantes y estacionamientos.

De igual forma hay un aumento de limpieza y desinfección en general y puntos de mayor contacto, el incremento del pago "sin contacto" y permanecerán cerrados temporalmente algunos algunas áreas y eventos.

En Florida, que avanza en la primera fase de reapertura económica desde el pasado 4 de mayo, se han presentado desde el 1 de marzo más de 53.000 casos confirmados de COVID-19 y al menos 2.364 muertes, según el Departamento de Salud estatal.