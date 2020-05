Powell teme segunda ola contagios coronavirus, reitera Fed seguirá respaldando economía

Imagen de archivo del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, durante una conferencia de prensa, en Washington, EEUU, Marzo 3, 2020. REUTERS/Kevin Lamarque

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el viernes que una posible alza en infecciones de coronavirus en Estados Unidos podría interrumpir la recuperación de la profunda contracción económica causada por la pandemia, aunque reiteró la promesa del banco central de seguir combatiendo la crisis.

La Fed ha buscado estabilizar a los mercados financieros desde marzo, reduciendo los costos del endeudamiento y creando respaldo crediticio para empresas y gobiernos locales que sufren por las consecuencias económicas de los confinamientos para detener la propagación del virus.

Más de 101.000 personas han muerto en Estados Unidos por COVID-19, la enfermedad respiratoria causada por el virus, y muchos funcionarios de salud están preocupados de que las infecciones puedan aumentar en las próximas semanas y meses a medida que los estados reabren sus economías.

"Creo que una segunda ola realmente socavaría la confianza pública y podría generar una recuperación significativamente más larga y más débil", dijo Powell en una transmisión en línea con Alan Blinder, profesor de economía de la Universidad de Princeton y ex vicepresidente de la Fed.

"Por supuesto continuaríamos reaccionando", afirmó Powell. "Diría que no estamos cerca de los límites que podríamos tener... pero me preocuparía casi más que un segundo brote socave la confianza".

Los comentarios fueron un sombrío recordatorio de que la trayectoria de la crisis que enfrenta la Fed es una función de la salud pública, un factor sobre el cual el banco central más poderoso del mundo no tiene control.

El banco central ha anunciado 11 programas para amortiguar los efectos del golpe económico, y sólo dos no se han puesto en marcha. La entidad está "a días de hacer nuestros primeros préstamos" bajo la línea de crédito de Main Street a medianas empresas, afirmó Powell, y a semanas de abrir un plan de préstamos para estados, condados y grandes ciudades.

Ahora los inversores están buscando pistas sobre cuándo la Fed podría reiniciar la compra de bonos a gran escala y por cuánto tiempo se extendería esta medida.

Consultado sobre el límite del conjunto de herramientas de la Fed para enfrentar la crisis, por ejemplo, Powell afirmó que eran pocos, y señaló que al combatir "una emergencia de una naturaleza que nunca antes habíamos visto (...) Cruzamos muchas líneas rojas que no se habían cruzado antes y estoy muy cómodo de que esta sea la situación en la que debes haces eso".

En un esfuerzo por estabilizar los mercados financieros, el banco central ha aumentado su balance, que había estado recortando antes de la pandemia, a un nivel récord de más de 7 billones de dólares. Es posible que deba hacer más antes de que termine la crisis, para mantener bajas las tasas de interés incluso cuando la recuperación económica se afiance.

Powell ha prometido reiteradamente mantener la política monetaria laxa hasta que la recuperación esté en camino y la tasa de desempleo del país, que se espera supere ampliamente el 20% en el segundo trimestre, haya vuelto a niveles saludables.

"Por supuesto, nuestro balance no puede llegar al infinito", dijo. "Diría que me siento cómodo con el lugar en el que estamos ahora y el camino en el que estamos, y no veo riesgos basados ​​en lo que estamos haciendo en este momento para la inflación o la estabilidad financiera".

(Reporte de Howard Schneider. Editado en español por Javier Leira y Manuel Farías)