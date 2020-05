Pau Gasol: "Pondré todo de mi parte para prepararme y asistir a los Juegos"

El jugador español de baloncesto Pau Gasol. EFE/ Iván Mejía/Archivo

Madrid, 29 may (EFE).- El pívot español Pau Gasol aseguró que pondrá "todo de su parte" para poder "prepararse y asistir" a los Juegos de Tokio, pospuestos por la pandemia de coronavirus y que se disputarán del 23 de julio al 8 de agosto 2021, en los que el interior español aspira a su cuarta medalla olímpica.

Gasol, subcampeón olímpico en Pekín 2008 y Londres 2012, y bronce en Río de Janeiro 2016, realizó estas declaraciones a preguntas de los estudiantes del grupo educativo CEU durante el acto de fin de curso, a través de una videoconferencia con profesores y alumnos de Madrid, Barcelona y Valencia.

El ala-pívot español, doble campeón de la NBA con Los Ángeles Lakers en 2009 y 2010, se encuentra actualmente sin equipo y recuperándose de una lesión en el pie izquierdo que no le permitió jugar en su último equipo, los Portland Trail Blazers.

El mayor de los hermanos Gasol, que fue padrino de la última promoción de estudiantes del CEU, destacó en su discurso la importancia de la fortaleza mental y de los valores para la vida y el deporte.

"He tenido mucha suerte al tener una carrera muy dilatada con momentos históricos. La integridad, la excelencia, el esfuerzo, son algunas de las cosas que me han permitido ganar confianza en mí mismo, siempre poniéndome el listón muy alto", afirmó.

Pau Gasol también reflexionó sobre las repercusiones de ser una persona conocida, en la que dijo que es "importante no identificarte con el personaje" y tener claro "quién eres y cuáles son tus valores". "El personaje pasará y lo que queda es la persona", sentenció.