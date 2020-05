Netflix cierra la compra del histórico Egyptian Theatre de Los Ángeles

Gracias a este acuerdo, el Egyptian Theatre seguirá siendo la sede de American Cinematheque y podrá continuar con sus actividades de viernes a domingo, mientras que Netflix, ya como dueña del espacio, invertirá en la renovación de la infraestructura y la empleará para sus eventos de lunes a jueves. EFE/Christian Monterrosa/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 29 may (EFE).- Netflix anunció este viernes que ha cerrado la compra del Egyptian Theatre, un emblemático cine de Los Ángeles (EE.UU.) con casi un siglo de historia y que es también una de las salas más conocidas del Paseo de la Fama de Hollywood.

El gigante digital señaló en un comunicado que llegó a un acuerdo, por una cifra no desvelada, con American Cinematheque, la organización sin ánimo de lucro destinada a la preservación y divulgación del cine que era dueña del Egyptian Theatre.

"Esta colaboración permitirá a American Cinematheque expandir el rango y la diversidad de su ampliamente alabada programación de películas y eventos, sus festivales centrados en los creadores, y su alcance educativo en este querido cine", dijo Netflix.

Gracias a este acuerdo, el Egyptian Theatre seguirá siendo la sede de American Cinematheque y podrá continuar con sus actividades de viernes a domingo, mientras que Netflix, ya como dueña del espacio, invertirá en la renovación de la infraestructura y la empleará para sus eventos de lunes a jueves.

Antes de esta operación, Netflix ya había usado el Egyptian Theatre como en el estreno mundial el pasado diciembre de "The Witcher", la serie de fantasía épica que protagoniza Henry Cavill.

Inaugurado en 1922 y construido por Sid Grauman, el Egyptian Theatre es uno de los cines históricos de Hollywood que continúan en pie y, como característica específica y evidente por su nombre, presenta una singular decoración inspirada en el antiguo Egipto.

La proyección inaugural de este recinto correspondió al estreno de la película "Robin Hood" (1922) que protagonizó Douglas Fairbanks y cuya presentación está considerada como la primera "premiere" de la historia en Hollywood.

En los últimos años, American Cinematheque ha desarrollado en este espacio sus ciclos y actos, entre los que se encuentra, por ejemplo, la Recent Spanish Cinema, una muestra que lleva cada año al corazón de Hollywood lo más destacado del cine español.

"El Egyptian Theatre es una parte increíble de la historia de Hollywood y ha sido tratado como un tesoro por la comunidad cinéfila de Los Ángeles por casi un siglo. Nos sentimos honrados de asociarnos con American Cinematheque para preservar su histórico legado", dijo Scott Stuber, presidente de la parcela de películas de Netflix.