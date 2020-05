Ministro de Salud paraguayo muestra preocupación por la relajación de protocolos

El ministro de Salud de Paraguay, Julio Mazzoleni, habla este viernes en conferencia de prensa en Asunción. Mazzoleni informó acerca de los 17 nuevos casos de Covid-19, sumando así un total de 917 personas infectadas, mientras que la cifra de fallecidos se mantiene en 11. EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 29 may (EFE).- El ministro de Salud de Paraguay, Julio Mazzoleni, manifestó este viernes que existe preocupación en la cartera por la relajación de los protocolos sanitarios que se observa en el país con el comienzo de la fase 2 de la cuarentena por el COVID-19, que ha dejado once muertes y unos 900 contagios.

En estos últimos días, Paraguay ha registrado algunos casos de coronavirus "sin nexo" que rompen la tendencia controlada que seguía el país sudamericano, con la mayoría de los casos procedentes del exterior y bajo control en los albergues donde cumplen la cuarentena obligatoria.

"Vemos con mucha preocupación el relajamiento en algunas áreas", manifestó el ministro en una rueda de prensa, e instó a los ciudadanos a seguir respetando las medidas de higiene y distanciamiento social.

Mazzoleni evitó hacer más valoraciones sobre esta segunda etapa de la cuarentena, que arrancó el lunes 25 de mayo, con la apertura de algunos comercios, oficinas corporativas con la mitad de su personal o la habilitación de obras civiles.

Con apenas una semana en marcha, el ministro consideró "muy prematuro" hablar de los resultados de esta segunda fase.

En su rueda de prensa semanal, el ministro también anunció que se habilitaba "una habilidad de compra que se conoce como acuerdo nacional" para la adquisición a la industria local de insumos en la lucha contra el coronavirus

De esta forma, el Ministerio de Salud podrá establecer un precio máximo y comprar directamente si alguna empresa presenta el material requerido con el precio y la cantidad establecida.

SOMBRA DE CORRUPCIÓN

A pesar de que las medidas sanitarias han logrado contener la propagación del virus, las licitaciones del Ministerio no han estado exentas de sospechas de corrupción.

Al respecto, Mazzoleni señaló que "la investigación está en curso" y que en los nuevos procesos licitatorios no se permitirá concursar a las empresas involucradas en las compras fallidas anteriores.

También se comprometió a prestar "la mayor colaboración" en el proceso de investigación y recordó que "se ha sumariado a las personas que fueron sugeridas por el informe de la Contraloría".

Ello en relación a una partida de insumos de origen chino, por valor de 12 millones de dólares, que fue anulada por el ministro tras las denuncias de irregularidades.

Y después de que la Contraloría General de la República y la Comisión Especial de Supervisión y Control (CESC) advirtieran la semana pasada de vicios administrativos, supuestamente para favorecer a las dos empresas adjudicadas.

NUEVAS DONACIONES

Tras la conferencia de prensa, el titular de Salud recibió de Taiwán una donación de 1,6 millones de mascarillas, 50 camas hospitalarias, 20.000 trajes de protección, 30.000 mascarillas N95 y 50 monitores multiparamétricos, entre otros materiales.

Esta entrega se suma a otra donación anterior del país asiático, en la que ya dio a Paraguay más de un millón de mascarillas, dentro del programa "Taiwán puede ayudar".