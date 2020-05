México se prepara a medio gas para una "nueva normalidad" económica

Comerciantes ingresan a sus locales en el tradicional mercado de Jamaica, en Ciudad de México. EFE/José Pazos

México, 29 may (EFE).- La economía mexicana se alista para comenzar a medio gas la "nueva normalidad" de la reanudación de la actividad con el país todavía bajo la amenaza de un mantenimiento de los contagios y fallecimientos por el COVID-19.

La mayor urgencia se centra en activar las cadenas de suministro de la industria automotriz y aeronáutica para cumplir con los pedidos de las factorías de Estados Unidos, pero el riesgo de contagio es todavía muy alto.

"No debe nadie confundirse con que la epidemia en el conjunto del país haya llegado a su pico máximo y esté en descenso. No es el caso", indicó este viernes el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

De los 32 estados del país, 31 están en situación de "semáforo rojo" es decir que todavía no ha disminuido la amenaza de contagios, a pesar de que el gobierno quiere a toda costa reanudar la actividad económica para evitar una mayor caída del Producto Interior Bruto (PIB).

Las previsiones más optimistas consideran que el PIB de 2020 caerá del 7 al 9 % y no se descarta que supere el 10 %, en lo que constituye la mayor recesión en décadas, a pesar del optimismo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Según el reporte más reciente, México suma un total de 81.400 casos y 9.044 muertos confirmados por COVID-19 en los tres meses que lleva la enfermedad en el país, y en los últimos días se han producido cifras récord de fallecidos.

Es por ello que la Secretaría de Salud insiste en mantener medidas de protección rigurosas, a pesar de que se pretende reanudar poco a poco la actividad económica.

López Obrador aseguró que las medidas de prevención no se impondrán, sino que se hará todo por convencimiento "para que de esta manera sigamos adelante, que sigamos domando esta pandemia, como lo hemos venido haciendo".

MEDIDAS SANITARIAS EN CENTROS DE TRABAJO

El regreso a las actividades tendrá nuevas normas para los centros de trabajo, según dijo Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien resaltó que en la nueva normalidad es sumamente importante que un contagio de COVID-19 no se convierta en un brote.

Para ello, señaló, es imprescindible que las empresas sigan los mecanismos de registro y de lineamientos como son los filtros, barreras físicas, horarios escalonados y señalización con el fin de obtener una validación por parte del Gobierno mexicano.

Así pues, las autoridades implementaron una plataforma digital en la que las empresas pueden realizar una autoevaluación y tener una apertura anticipada.

El titular del IMSS destacó que, hasta el momento, se ha hecho el registro de 15.398 empresas de los tres sectores esenciales (construcción, minería y transporte).

Señaló que este mecanismo se seguirá en compañías no esenciales, como por ejemplo, el sector turístico que, resaltó, ya tiene protocolos específicos para su regreso a las actividades.

GOBERNADORES, A LA ESPERA DE LUZ VERDE

Hace unos días, diversos gobernadores de todo el país aseguraron no estar en condiciones para volver a actividades.

Al respecto, Carlos Mendoza, gobernador de Baja California Sur, dijo este viernes en entrevista con Imagen Radio que pidieron a las autoridades que dicho semáforo no fuera impuesto y el Gobierno federal se comprometió a dar a conocer de manera anticipada los lugares donde se podrían reanudar actividades y cuándo.

"Esto para que podamos, en caso de que haya divergencia, llegar a un acuerdo", manifestó el funcionario.

Sin embargo, señaló que están conscientes de que deben estar preparados para los rebrotes de infecciones y dijo que se tiene que aprender a vivir con este virus.

"El virus no se va a ir, aquí va a estar y es de lógica que cuando empecemos movilidad se pueden dar contagios", insistió Mendoza.

De esta manera, y tras darse a conocer que solamente un estado está a día de hoy en semáforo naranja (peligro alto), hay un mar de dudas sobre los estados que realmente empezarán a implementar la "nueva normalidad".

MANIFESTACIONES DE PERSONAL MÉDICO

El regreso a la normalidad se da en medio de protestas de personal de los hospitales de salud quienes, desde el inicio de la pandemia, han exigido las garantías necesarias para enfrentar la crisis del coronavirus SARS-CoV-2 en el país.

En diversos hospitales, la falta de equipo de protección personal adecuado y la ausencia de protocolos bien establecidos para atender a los pacientes han sido uno de los pendientes por resolver del Gobierno federal.

El personal del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) denunció que los han obligado a reutilizar sus mascarillas N95, mientras que este viernes, otros más exigieron contar con insumos necesarios para trabajar en los nosocomios frente al Palacio Nacional.

Para el 1 de julio próximo está programada una megamarcha nacional de trabajadores de la salud para exponer estas carencias en búsqueda de una respuesta a sus demandas.