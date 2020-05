México, Colombia y Chile entre la emergencia por la pandemia y la economía

SHOTLIST MÉXICO, MÉXICO29 DE MAYO DE 2020FUENTE: CEPROPIERESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. Plano medio viceministro de salud Hugo López Gatell durante conferencia de prensa2. Plano medio Hugo López Gatell durante conferencia de prensa3. Plano general Hugo López Gatell durante conferencia de prensa MÉXICO, MÉXICO20 DE MAYO DE 2020FUENTE: MEXICO CITY GOVERNMENTRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALEUSO EXCLUSIVAMENTE EDITORIAL 4. Plano general pizarra de actividades en la Ciudad de México MÉXICO, MÉXICO29 DE MAYO DE 2020FUENTE: CEPROPIERESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 5. SOUNDBITE 1 - Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud (hombre, español, 20 seg.): "El resultado de este semáforo se representa en un mapa. En este mapa se ve como están los estados en un momento del tiempo. Esta evaluación se hizo el 28 de mayo es la más actualizada y es la que hay entran en vigor el lunes 1 de junio. Éste es el estado en que estamos respecto al riesgo epidémico." MÉXICO, MÉXICO8 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 6. Plano general Tienda de campaña colocada fuera del laboratorio privado para hacer pruebas COVID-197. Plano medio pancarta que dice que las pruebas COVID-19 se realizan en esta ubicación8. Plano medio la gente hace cola para hacerse la prueba9. Plano medio cartel MÉXICO, MÉXICO29 DE MAYO DE 2020FUENTE: CEPROPIERESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 10. Plano medio conferencia de prensa México MÉXICO, MÉXICO8 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 11. Plano medio personal de laboratorio fuera de la carpa12. Plano medio personal de laboratorio fuera de la carpa TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO9 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 13. Plano general El personal de salud atiende a pacientes infectados en un área aislada de un hospital.14. Plano general de un pasillo de hospital en una zona aislada15. Plano general de trabajadores sanitarios en un pasillo de hospital en una zona aislada16. Plano general de trabajadores sanitarios en un pasillo de hospital en una zona aislada BOGOTÁ, COLOMBIA29 DE MAYO DE 2020FUENTE: TWITTER / @IVANDUQUERESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALEUSO EXCLUSIVAMENTE EDITORIAL 17. tweet animado del presidente colombiano Ivan Duque: "Expedimos Decreto 749, en el que mantenemos Aislamiento Preventivo Obligatorio del 1 ° de junio hasta las cero horas del 1° de julio. Recuperaremos vida productiva gradual, pero no social, y habrá espacios al aire libre a mayores de 70 años, niños y adolescentes". BOGOTÁ, COLOMBIA25 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 18. Plano medio gente en casa19. Plano medio oficiales realizan revisiones durante el confinamiento20. Plano general caretera en Bogotá21. Plano general carretera en Bogotá22. Plano general carretera en Bogotá23. Plano general carretera en Bogotá24. SANTIAGO, CHILE24 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 28. Plano general paciente con COVID-19 transferido de una ambulancia al avión Hércules C130 que lo llevará de Santiago a la ciudad de Concepción 29. Plano general paciente trasladado de ambulancia a avión30. Plano medio paciente trasladado de ambulancia a avión31. Plano general paciente trasladado de ambulancia a avión32. Plano general paciente trasladado de ambulancia a avión ///-----------------------------------------------------------3 DEPECHES DE CONTEXTE: México inicia "nueva normalidad" con mayoría de territorio bajo máxima alerta por COVID-19 =(Video)= México, 29 Mayo 2020 (AFP) - Con casi todo su territorio aún bajo máximo nivel de alerta sanitaria por la pandemia de COVID-19, México iniciará este lunes el tránsito a una "nueva normalidad" que busca una reactivación "gradual y cuidadosa" de la vida económica y social, según el gobierno.El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, vocero de la estrategia gubernamental contra la pandemia, subrayó a los medios que la "nueva normalidad" supone que muchas medidas sanitarias no se levantarán probablemente "en muchos años" porque la epidemia "no ha concluido" y mantiene diversos ciclos de transmisión en distintas regiones del país."En todo momento ciertamente existe el riesgo, la posibilidad de que haya un repunte de la epidemia en un sitio que se empiece a abrir", añadió.Hasta el jueves, México registraba 81.400 casos positivos de COVID-19 y 9.044 fallecidos.De cara a la reapertura, Zacatecas (norte) es el único de los 32 estados mexicanos que no está en rojo, según datos al 28 de mayo recabados por el semáforo epidemiológico que administra la secretaría de Salud.Este nivel permite solamente actividades consideradas "esenciales" para la economía y la administración del país y sugiere restringir la circulación de personas en el espacio público. Le siguen en la escala otros tres colores hasta llegar al verde que marca la reapertura completa."Ahorita está en el mismo color, después empezaremos a ver cambios importantes porque cambiará la condición de riesgo", dijo este viernes El funcionario precisó que se notificará semanalmente a cada estado sobre su nivel de alerta y qué actividades corresponden a dicha calificación, según el gobierno federal. El diagnóstico se discutirá con las autoridades regionales para resolver discrepancias sobre su aplicación y definir el nuevo mapa cada jueves.López-Gatell detalló además que se implementará una nueva clasificación de actividades -complementaria al semáforo- de cuatro niveles, según su valor social y el número de personas implicadas. Aquellas donde participe menos gente, pero generen un mayor beneficio económico serán mejores en términos epidemiológicos.En tanto, 15.938 empresas de los sectores de minería, transporte y construcción -los tres declarados "esenciales" por el gobierno mexicano- se han registrado con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para evaluar sus protocolos de seguridad sanitaria y recibir la validación de la institución, informó su director Zoé Robledo.Las empresas de sectores "no esenciales" podrán ir avanzando en este proceso así podrán estar listas para retomar actividades una vez que su color en la escala cambie, agregó Robledo.Las clases en todos los niveles escolares se reanudarían el lunes 10 de agosto, una "fecha referencial" ya que el requisito es que el semáforo epidemiológico esté en verde, detalló, por su parte, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma.jla/llu ------------------------------------------------------------- Chile registra 90.000 casos de coronavirus y marca nuevo récord diario de muertes =(Infografía)= Santiago, 29 Mayo 2020 (AFP) - Chile registró el viernes un nuevo récord de muertes por coronavirus en las últimas 24 horas con 54 fallecidos, para totalizar 944, mientras los contagios superan los 90.000, reportaron las autoridades de salud.Cuando en Santiago, la capital chilena en la que viven siete de los 18 millones de habitantes del país, comenzará la tercera semana de cuarentena general, las cifras de muertos y contagiados no ceden, al igual que la ocupación en las camas en las unidades de cuidados intensivos.De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 3.695 nuevos contagios, sumando 90.638 desde el primer caso reportado el 3 de marzo. El registro de muertes de este viernes superó el anterior reportado el jueves, de 49.En total, se contabilizan hasta ahora 944 muertos producto de la pandemia, en su mayoría ancianos con enfermedades crónicas o en estado terminal, de acuerdo a las autoridades, que alertaron sin embargo de que más de la mitad de los contagiados son menores de 40 años.La cifra de recuperados, en tanto, es de 38.598.En este escenario, con un incremento sostenido de los contagios desde hace dos semanas, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, salió a explicar la polémica declaración que emitió el jueves en un programa de televisión.En el programa, afirmó desconocer en nivel real de hacinamiento de los barrios más pobres de Santiago, foco de los contagios y donde en los últimos días han estallado protestas en reclamo de ayuda estatal.Consultado este viernes, el ministro afirmó tener "un conocimiento muy acabado de la realidad del país, de su situación de iniquidad, de empleo y de migrantes", agregando que cuenta con el respaldo del presidente Sebastián Piñera.Los servicios de urgencia se encontraban operando al límite, sobre todo en Santiago, donde se registra más de 80% los contagios. De acuerdo al reporte del ministerio de Salud, la ocupación de las camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en Santiago sobrepasaba el 90%.Actualmente en todo Chile hay 1.350 personas internadas, de las cuales 1.143 se encuentran en ventilación mecánica. pa/ll ------------------------------------------------------------- Colombia extiende un mes el encierro por la pandemia aunque con nuevas excepcionesBogotá, 29 Mayo 2020 (AFP) - Colombia extendió hasta el 1 de julio las medidas de aislamiento obligatorio contra la pandemia del covid-19, aunque con nuevas excepciones para reactivar la golpeada economía, informó este jueves el gobierno."El Aislamiento Preventivo Obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, (regirá) del 1° de junio de 2020, hasta las cero horas del 1° de julio de 2020, en el marco de la Emergencia Sanitaria por causa del coronavirus", indica un decreto firmado por el presidente Iván Duque y sus ministros.De esa forma, se prolongan las restricciones impuestas desde el 25 de marzo y que debían ser levantadas el domingo 31 de mayo.El decreto incluye 43 excepciones como parte de una fase de apertura "responsable" que busca recuperar la actividad productiva de la cuarta economía latinoamericana, golpeada por la caída de los precios del petróleo, el alza del desempleo y el confinamiento. Entre los sectores que podrán reabrir a partir del 1 de junio están el comercio, centros comerciales, peluquerías, museos y bibliotecas, entre otros, aunque con restricciones y cumpliendo protocolos de bioseguridad.Desde el inicio del encierro el gobierno ha permitido la salida de trabajadores de la salud, de transporte público, de entidades bancarias y de mercados, entre otros. A finales de abril permitió la reanudación de la construcción y manufactura.La medida mantiene cerradas las fronteras, los colegios y universidades, y la prohibición de vuelos comerciales, eventos masivos y la apertura de bares, discotecas o restaurantes.Aunque permitirá la compra de vuelos internacionales a partir del 1 de septiembre y amplía los tiempos de salida para "desarrollo de actividad física y de ejercicio", que varía entre 30 minutos al día durante tres días a la semana hasta dos horas diarias todos los días, según la edad.La flexibilización del encierro se produce cuando las autoridades dan un parte de control relativo de la pandemia en Colombia, que reporta 822 muertes y 25.366 contagios desde el 6 de marzo.Duque dijo el miércoles que el país, de 48 millones de habitantes, "va a ganar más vida productiva, pero no vida social".raa/dga