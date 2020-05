Más de 20 detenidos en piquetes contra el arresto de un periodista ruso

EFE/EPA/YURI KOCHETKOV

Moscú, 29 may (EFE).- Más de 20 personas fueron detenidas hoy frente a la sede del Ministerio de Interior ruso en Moscú cuando protestaban contra el arresto de Iliá Azar, periodista del medio independiente Novaya Gazeta y diputado municipal, informó el propio periódico y portales especializados en el recuento de detenidos.

Según el rotativo, las detenciones comenzaron antes del inicio de la protesta, cuando muchos participantes aún no habían desplegado los carteles en apoyo a Azar.

Azar, que ha sido condenado a 15 días de prisión, fue detenido este jueves cuando se manifestaba en solitario en apoyo al fundador del proyecto "Defensor policial", Vladímir Vorontsov, contra quien hay abiertas tres causas penales, una de ellas por insulto a representantes del poder.

Justo después de la detención de Azar, en Moscú y San Petersburgo se celebraron sendas acciones en su apoyo, que también acabaron con varios detenidos.

Este viernes, los piquetes continuaron en la capital rusa y atrajeron a más gente pese a la intensa lluvia que cae sobre la ciudad.

De acuerdo a las autoridades, las acciones de protesta violan las normas sanitarias impuestas durante la pandemia del coronavirus, dado que en Moscú aún rige el confinamiento.

La Policía pidió hoy a los congregados frente a su sede que se dispersaran para no incumplir las normas vigentes en la ciudad durante la epidemia y les advirtieron de que su acción era "ilegal".

De acuerdo al abogado de Azar, citado por Novaya Gazeta, el recurso contra la detención de su cliente será visto por el juzgado el 1 de junio.

A su vez, el portal especializado OVD Info informó sobre la detención de algunos periodistas y diputados municipales durante la protesta de este viernes.

En particular, el medio habla de la detención de dos reporteros de la emisora de radio el Eco de Moscú, que ya fueron amonestados ayer por participar en una acción similar en el mismo lugar e "infringir los regímenes de autoaislamiento y de celebración de actos".

Mientras, el la plataforma Change.org comenzó la recogida de firmas a favor de la liberación de Azar y otros detenidos en piquetes solitarios, que apoyaron ya más de 30.000 personas.

Los autores de la petición, compañeros de Azar de Novaya Gazeta, comparan la situación de su colega con la de Iván Golunóv, el periodista de investigación acusado falsamente de tráfico de drogas el año pasado y liberado después de una inédita movilización social.

Afirman que las autoridades "han vuelto a declarar la guerra a los periodistas".

"El juez que tomó la decisión sobre el arresto de Azar dio un paso doblemente amoral, primero, quitando la libertad a un hombre inocente, y luego poniendo en peligro su salud, porque todos saben que precisamente los lugares de aislamiento preventivo se convierten en focos de propagación de la infección", aseguran.

Los autores de la petición exigen a las autoridades que liberen a periodistas y activistas "detenidos ilegalmente" y apelan a la sociedad a "no quedarse callados si en un momento dado detienen a todos nosotros". EFE

aj/cae/dm

(foto)