Los artistas latinos más solidarios durante la pandemia del coronavirus

En la imagen el cantante Luis Fonsi (i) y Daddy Yankee (d) en los Premios Billboard del 2017. EFE/Gaston de Cardenas/Archivo

Miami, 29 may (EFE).- Los artistas latinos han estado en la primera fila a la hora de entretener, acompañar y agradecer durante las semanas de confinamiento para luchar contra el coronavirus. Sin embargo, Cardi B., Carlos Vives, Ricky Martin, Daddy Yankee, Luis Fonsi, J.Balvin y muchos más, han dado pasos mayores contribuyendo con su tiempo, talento y hasta su dinero para ayudar a los más afectados por la pandemia.

Esta semana fue justamente el colombiano Vives quien anunció que su iniciativa "Tras La Perla" se había aliado con la organización Global Heritage Fund para proporcionar material protector y comida a más de 300 familias indígenas en el área montañosa que rodea a Santa Marta (Colombia), su ciudad natal.

Es su proyecto más reciente, tras acciones similares en diversas comunidades indígenas como la Wayúu y la entrega de equipos de protección sanitaria a profesionales de la salud que atienden a otros grupos nativos del país suramericano.

Por su parte, Ricky Martin lanzó con su Ricky Martin Foundation el "Movimiento de Apoyo y Solidaridad" (#Juntos2020) por las personas más vulnerables ante la COVID-19 en Puerto Rico y la extendió a República Dominicana con la ayuda de Juan Luis Guerra y otros artistas.

Su meta es expandir las pruebas para detectar la COVID-19 para llegar a más personas en comunidades vulnerables, brindar servicios de salud mental y apoyo emocional a quienes se sienten perdidos o con miedo, continuar brindando equipos de protección especial (EPP), alimentos y ayuda para profesionales en primera línea de defensa, así como para aquellos que no pueden adquirirlos por sí mismos.

Además, se dedicarán a educar a las comunidades sobre cómo continuar protegiéndose contra el virus. El público puede hacer donaciones en el sitio web www.charitystars.com/RMF.

La rapera estadounidense de padre dominicano Cardi B. no se quedó atrás con las causas sociales para lo que se asoció con la empresa de ropa Fashion Nova y promovió donaciones durante un millón de horas en abril. La artista hizo su donación personal y estimuló a sus seguidores a hacer lo mismo durante ese tiempo, pues la empresa duplicaba las contribuciones.

La cantautora estadounidense de padres mexicanos Selena Gómez hizo una importante donación al hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles. "Estoy donando porque sé que están cortos de máscaras y respiradores. Ellos me han cuidado muy bien y es mi turno de enseñarles lo agradecida que estoy", escribió la estrella.

Aunque ha ido en familia a llevar insumos a hospitales en Barcelona, la cantautora colombiana Shakira ha donado equipos médicos y material de protección a miles de trabajadores de la salud en su ciudad natal de Barranquilla

La cantautora panameña Erika Ender ha seguido manteniendo su fundación Puertas Abiertas en Panamá, que ayuda a niños de bajos recursos a desarrollar su creatividad. La artista confesó a Efe que se ha ocupado de que los chicos beneficiados sigan recibiendo la ayuda alimenticia que la organización les otorga.

"Es algo que no me deja dormir”, reconoció la artista, quien alcanzó fama mundial con su canción "Despacito" que compuso con Luis Fonsi.

Una medida similar ha aplicado la organización Daddy's House, del reguetonero Daddy Yankee, en República Dominicana. La fundación que se enfoca en la atención infantil también está educando a los niños en materia de prevención.

Por su parte Luis Fonsi ha enfocado su fundación, que opera en Puerto Rico, en proporcionar ayuda a los más afectados por la pandemia. También ha usado sus redes sociales para apoyar a pequeños negocios que sufrieron por tener que cerrar sus puertas.

El artista urbano J Balvin hizo una donación de 20.000 mercados completos y 10.000 protecciones para los médicos. El cantante aseguró que "mucha gente tiene que buscar su sustento en el día a día, necesita comer" por lo que enfatizó que "debemos apoyarnos".

Por su parte, la artista urbana Natti Natasha se sumó a la organización del beisbolista dominicano Pedro Martínez para alimentar a familias que han quedado sin ingresos en su ciudad natal de Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana.

DONACIONES MUSICALES

Alejandro Fernández donó la totalidad de los ingresos de su canción "Eso y más" a los músicos afectados por la pandemia.

El cantante mexicano Carlos Rivera anunció este miércoles que destinará las ganancias obtenidas con su nueva canción "Ya pasará" a beneficio de la organización Save The Children México.

Rivera ya había participado en la iniciativa de la disquera Sony Music Latin que convocó a sus artistas para que cantaran en una nueva versión de la icónica canción "Color esperanza" y cuyo dinero recaudado con el tema serán destinados a ayudar a la Organización Panamericana de la Salud a combatir la COVID-19.

Las iniciativas son muchas y la mayoría de los artistas han evitado promocionar sus acciones filantrópicas, pues temen que sean confundidas con autopromoción.