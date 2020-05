La llegada de turistas cae un 43,4 % hasta abril en R.Dominicana por el COVID-19

Dos hombres caminan por el Parque Colón, el pasado 26 de mayo del 2020, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

Santo Domingo, 29 may (EFE).- La llegada de turistas a República Dominicana cayó un 43,4 % entre enero y abril, en comparación al mismo período del año pasado, debido al cierre de fronteras decretado por el COVID-19, informó este viernes el Banco Central.

El descenso en marzo fue del 59,9 %, mes en el que llegaron 270.049 turistas al país, en su gran mayoría antes del cierre de fronteras decretado el 19 de ese mes.

En abril, con las fronteras ya clausuradas, el desplome del turismo fue total, como era de esperar, y apenas se registró la entrada de 217 viajeros no residentes, incluyendo 102 extranjeros, según las estadísticas del Banco Central, que no se actualizaban desde hace dos meses.

En su informe, el Banco Central resaltó que los resultados negativos en marzo y abril "obedecen fundamentalmente al cierre de fronteras" implementado como medida de prevención del COVID-19.

En enero y febrero los resultados del turismo, previamente divulgados, habían registrado un descenso del 6,7 % con respecto a los del año pasado, algo que el Banco Central atribuyó a la influencia de las noticias negativas sobre la muerte de turistas estadounidenses ocurrida a comienzos de 2019.

Esas muertes de turistas, que las autoridades dominicanas atribuyeron a causas naturales, también afectaron negativamente al turismo en la segunda mitad de 2019.

El Banco Central apuntó que para los próximos meses, la llegada de turistas estará condicionada por el avance del proceso de desescalada de las medidas implementadas para reactivar la economía, por la reanudación de los vuelos internacionales, así como la implementación de "protocolos de seguridad" en los hoteles.

La República Dominicana inició el plan de desescalada el pasado 18 de mayo, pero el Gobierno no prevé reabrir los aeropuertos y los hoteles hasta comienzos de julio, en la cuarta y última fase del plan.

El turismo es el principal sector económico de la República Dominicana, aporta cerca de un 8 % del Producto Interior Bruto (PIB) y da empleo a unas 300.000 personas, que en su gran mayoría se han quedado desempleadas o con sus contratos suspendidos desde que se desató la pandemia en el país.

El turismo también es la principal fuente de divisas de la nación, por lo que el cierre de fronteras ha causado además presión sobre el mercado de divisas, llevando al peso a depreciarse cerca de un 8 % en los dos últimos meses.

Este viernes, el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, subrayó que la enfermedad "se mantiene en control" en la República Dominicana, país que ha contabilizado 16.531 contagios y 488 muertes.