Junior no comparte el recurso del técnico Comesaña contra el presidente Duque

Barranquilla (Colombia), 29 may (EFE).- El Junior de Barranquilla anunció este viernes que "no comparte" la tutela (recurso de amparo) interpuesto por su entrenador, Julio Comesaña, contra del presidente colombiano, Iván Duque, por considerar que las medidas adoptadas por su gobierno vulneran su derecho al trabajo.

"Respetamos más no compartimos en este caso la interposición de la acción, decisión personal de nuestro entrenador y estaremos atentos a las decisiones que se tomen por parte del juez constitucional de tutela", anunció el club rojiblanco.

Añade el comunicado que "existen otros foros en donde se puede tener esta discusión de la limitación de la movilidad" impuestas en el país a personas mayores de 70 años por considerar que constituyen un grupo vulnerable ante la expansión del coronavirus.

Las restricciones para esta población van hasta el 31 de agosto.

"La política del equipo ha sido la del acatamiento de forma plena de los lineamientos y directrices emitidas por el Gobierno Nacional para combatir la rápida propagación del virus, incluyendo las referentes a la protección de las personas mayores de 70 años", añade el comunicado.

El entrenador uruguayo nacionalizado colombiano tiene 72 años.

Para las directivas del Junior "estos son momentos extraordinarios en los que las medidas excepcionales son necesarias para garantizar el bienestar de toda la comunidad por tanto estamos por el respeto y acatamiento integrales de las normas que protegen el interés general".

Según las medidas de aislamiento preventivo obligatorio ordenado por el Gobierno colombiano, las personas mayores de 70 años son consideradas un grupo en condición vulnerable, en medio de la pandemia del coronavirus y por tanto no pueden salir a la calle hasta el 31 de agosto.

La pretensión del entrenador colombo-uruguayo es que se proteja su derecho "al trabajo, la igualdad, la dignidad humana e inclusive la salud mental", según expresó su abogado, Julián Páez.

El Junior de Barranquilla es de propiedad del grupo económico liderado por la familia Char, con integrantes en el Congreso de la República y que hacen parte de la coalición de gobierno que respalda al presidente Duque.