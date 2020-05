Jane Fonda, Carlos Santana y Morgan Freeman unen fuerzas por la Amazonía

En la imagen, la actriz estadunidense Jane Fonda. EFE/Franck Robichon/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 28 may (EFE).- Activistas y personalidades del espectáculo como Jane Fonda, Carlos Santana, Sting, Morgan Freeman y Cara Delevingne participaron este jueves en un evento digital en favor de la Amazonía, donde la deforestación avanza sin frenos durante la pandemia del coronavirus.

A lo largo de más de tres horas de retransmisión por internet, celebridades de Hollywood, músicos y representantes indígenas alertaron de que el virus afecta de manera crítica a las comunidades que protegen el mayor bosque tropical del planeta con una consecuencia: Su destrucción se acelera.

La deforestación en la selva amazónica escaló un 64 % tan solo en abril de 2020, comparado con el mismo mes del año anterior y los pronósticos son pesimistas para el futuro.

"El coronavirus tiene un efecto devastador para las comunidades indígenas que protegen el bosque, que son muy vulnerables ante la pandemia", alertó el músico Carlos Santana en una de las intervenciones de "Artistas por la Amazonía".

MÁS DE 92.000 CASOS Y 5.000 MUERTES EN LA REGIÓN AMAZÓNICA

El evento se enmarcó en una campaña que busca recaudar fondos para prestar atención médica y evacuar en caso de necesidad a las poblaciones asentadas en esta región natural que abarca nueve países.

En la actualidad hay más de 92.000 casos y 5.000 muertes asociadas al coronavirus a lo largo de la Amazonía, informó la fundadora de Amazon Watch, Atossa Soltani.

La actriz Oona Chaplin ("Game of Thrones") ejerció como conductora de la cita.

"No estamos solo para recaudar dinero, también para concienciar e informar de la mano de quienes conocen mejor la situación", explicó.

A Chaplin se unió el oscarizado Jeff Bridges al recordar que la Amazonía es fundamental para "regular el clima del planeta" ya que además aporta el 20 % del oxigeno y retiene emisiones de carbono.

Ambos dieron la palabra a representantes indígenas que, en español, portugués e inglés, denunciaron la violencia con la que actúan los grupos criminales en sus asentamientos.

Por su parte entre los rostros conocidos, la modelo y actriz Cara Delevingne calificó de "ecocidio" la destrucción de los ecosistemas naturales y reclamó más atención de la comunidad internacional.

"La deforestación está envuelta en prácticas que incluyen esclavitud, tráfico humano y lavado de dinero", añadió por su parte el pianista Herbie Hancock.

MÚSICA DE STING Y EL MENSAJE ESPERANZADOR DE MORGAN FREEMAN

Varias actuaciones musicales se intercalaron entre los discursos, como la que ofreció Sting, quien interpretó el tema "Fragile", cuya letra -"a todos los nacidos bajo una estrella enojada, no olviden lo frágiles que somos"- cobró un nuevo sentido.

Sobre las estrellas habló después Barbra Streisand: "Hay más árboles en la Amazonía que estrellas en la vía láctea".

Aunque fue Morgan Freeman quien dio el mensaje más esperanzador al recordar que "ahora tenemos una oportunidad sin precedentes para hacer las cosas diferentes y mejor".

Javier Romualdo