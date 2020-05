Hospital de México conecta a familiares y enfermos de covid-19 por videollamada

Personal de un hospital de la ciudad mexicana de Guadalajara (oeste) reduce el aislamiento de pacientes de covid-19, conectándolos por videollamada con sus familiares.

"Siento la satisfacción de que esta conexión familiar-paciente mitiga un poco el dolor (...), la angustia, desesperación, la incertidumbre de cómo estarán sus pacientes", comentó a la AFP la trabajadora social Lorena Cruz, una de las encargadas de establecer la comunicación en el Hospital General de Occidente de Guadalajara.

Los parientes entran a una cabina en la planta baja del centro médico, donde hay una computadora a través de la cual pueden ver y hablarles a los enfermos, a quienes un trabajador social aproxima una tableta.

De acuerdo con la experiencia de los médicos, la sensación de cercanía entre los familiares y el paciente aislado puede contribuir a mejorar su condición de salud.

"¿Yo qué voy a hacer sin ti, tus hijos? ¿Quién me va dar mis besos en la frente? ¿Quién me va a decir que me quiere, que me ama?", le dice llorando Fátima Ulloa a través del monitor a su esposo intubado.

"Te amamos, te mando muchos besos", agrega, mientras fuera de la cabina otras familias esperan su turno para enviar palabras de aliento a sus seres queridos.

Después de la llamada, Fátima se declara más "tranquila", aunque también dice sentir "desesperación al verlo así con sus tubitos" sin poder hablar.

"Se da uno cuenta de que lo están atendiendo bien. Ya lleva aquí seis días, dura uno mucho sin verlos, y verlos de nuevo, pues se siente uno a gusto", afirma Amada Ramírez tras hablar con su familiar, quien le dijo que sería dado de alta en poco tiempo.

La iniciativa, adoptada por otros de los más de 700 hospitales de México destinados a enfermos de covid-19, ha creado un ambiente de mayor "solidaridad" incluso entre los trabajadores.

"Se siente realmente diferente, más de hermandad, de solidaridad entre nosotros", sostuvo Enrique Díaz Santana, jefe de Medicina Preventiva de Epidemiología del hospital.

En México, con una población de 120 millones de habitantes, se registran 81.400 contagios y 9.044 defunciones por el nuevo coronavirus.

