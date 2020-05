Guillén: "El futuro de la Vuelta lo veo bien, soy muy optimista"

El director de la Vuelta Ciclista a España, Javier Guillén. EFE/Ismael Herrero/Arhcivo

Madrid, 29 may (EFE).- Javier Guillén, director de LaVuelta, declaró este viernes que el futuro de la ronda española, prevista este año para celebrarse del 20 de octubre al 8 de noviembre, lo ve "bien", y aseguró que es "optimista" con el devenir de la situación derivada de la crisis por el coronavirus.

La crisis sanitaria sufrida a nivel global obligó a posponer la celebración de La Vuelta ciclista a España y cancelar las etapas iniciales que se iban a disputar en tierras holandesas.

"La mejor manera de salir adelante es que nadie pierda su puesto de trabajo. Somos un motor deportivo, pero también turístico, y me duele mucho ver que el deporte parece algo residual. Si la gente supiera todo lo que mueve el deporte profesional no hablaría con tanta frivolidad", dijo Guillén.

El máximo dirigente de La Vuelta reconoció que un tema preocupantes es que los equipos están "en serio riesgo de supervivencia".

"Tenemos que salvar el protocolo sanitario en el que trabajamos. Organizativamente es muy complicado porque cada día es un hotel, cada día una ciudad y las concentraciones no son una posibilidad", apuntó.

"Aún así, soy muy optimista. El futuro de La Vuelta lo veo bien. No nos tenemos que reinventar a una normalidad diferente porque ya estábamos en un momento nuevo", comentó Guillén, en una charla virtual organizada por Marca.

Por último, el director de La Vuelta reconoció que el "deporte sin público pierde alma y esencia", aunque admitió que "hay recursos" y están viendo como solventar esa incidencia si llegado el momento las etapas tuvieran que disputarse sin gente.

"Esperemos que ya en octubre haya menos restricciones para nuestro público y podamos contar con el aficionado en la carretera", concluyó.