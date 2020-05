Grecia reabrirá sus puertas a ciertos turistas, incluso de China

(Bloomberg) -- Grecia reabrirá sus fronteras el 15 de junio a visitantes de China y otros 28 países, a medida que se convierte en una de las primeras naciones de Europa en intentar reimpulsar su fundamental sector turístico.

La lista, que incluye a China, donde se originó el mortal coronavirus, “se basa en el perfil epidemiológico de los países de origen”, dijo el viernes el Ministerio de Turismo con sede en Atenas. Se expandirá gradualmente, agregando más países a partir del 1 de julio, según un comunicado enviado por correo electrónico.

Grecia pareció controlar su brote de coronavirus con relativa rapidez y registró 2.906 casos y 175 muertes en una población de aproximadamente 11 millones de personas.

El Gobierno ahora aspira reactivar el maltratado sector turístico, que representa alrededor de una quinta parte del producto interno bruto. Se prevé que la economía de Grecia se contraiga en 2020 entre 5% y 10%.

Grecia también permitirá turistas de países como Australia, Israel, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur y naciones europeas como Alemania y Suiza. Italia, España, Suecia y el Reino Unido no están incluidos. A partir del 15 de junio, los visitantes pueden viajar en avión a Atenas o Salónica.

Nota Original:Chinese Among Initial Wave of Travelers Readmitted by Greece

