Estudiar en el techo: chilenos en zonas rurales padecen por baja señal de internet

SANTIAGO, 29 mayo (Reuters) - La pandemia de coronavirus ha obligado a los estudiantes chilenos a quedarse en casa y acceder a las clases impartidas virtualmente por colegios y universidades.

Pero en un sector rural en el sur del país, algunos jóvenes deben subir a los techos de sus casas para lograr capturar una buena señal de internet y no atrasarse en sus estudios.

Paulina Romero no tiene conexión dentro de su casa en San Ramón, en la sureña región de la Araucanía, por lo que decide subir para escuchar sus clases, pese al frecuente clima lluvioso de la zona.

"Hay veces que está tan mojado el techo que no se puede ni siquiera subir uno, así que mi mamá se las arregló y pusimos la escalera bajo techo y como tiene vigas ahí me subo", dijo la estudiante de primer año de Química y Farmacia.

Las empresas proveedoras de internet en el país sudamericano han sido duramente criticadas durante la pandemia de coronavirus debido a problemas de estabilidad del servicio en momentos en que muchos trabajadores implementan teletrabajo desde sus hogares.

"Ella está muy entusiasmada, quiere seguir, no faltar a clases. Pero igual impotencia, porque no se puede conectar y también un poco preocupada, porque se me va a enfermar, igual es importante eso", confiesa la madre de la estudiante, Gloria Benavides.

Chile registra más de 90.000 casos de coronavirus y casi 1.000 fallecidos. (Reporte de Reuters Televisión, escrito por Fabián Andrés Cambero, Editado por Juana Casas)