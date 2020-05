Estrellas musicales latinas quieren ser dibujos animados para el Barça

Fotograma cedido este viernes por el FC Barcelona en la que aparece Lynda, una experta en tecnología animada que forma parte de los exploradores y entrenadores de talentos del club blaugrana, que tienen por misión buscar a niños y niñas de todo el mundo con habilidades únicas para ayudar a construir la próxima generación de estrellas del fútbol, en Miami (EE.UU). EFE/FC Barcelona

Miami, 29 may (EFE).- Aventura, defensa de valores como la igualdad de género y la no discriminación y una banda sonora en la que quieren entrar todos los "grandes nombres" de Sony Music, hasta los que son del Real Madrid, son parte de los ingredientes de la primera serie de animación que va a producir el FC Barcelona.

"Talent Explorers" no es "una serie de partidos, ni de ganar o perder", dice a Efe Paco Latorre, director de Barça Studios, la factoría de producción de contenidos audiovisuales del popular club de la Liga española.

Se trata de una historia de aventuras que tiene como protagonistas a un grupo de amigos que viajan por el mundo descubriendo a niñas y niños con habilidades futbolísticas únicas para participar en un torneo organizado por el Barça.

Acompañado de Afo Verde, presidente y director ejecutivo de Sony Music Latin Iberia, con sede en Miami, Latorre explica a Efe en una videoconferencia los detalles de una serie que entra ahora en fase de comercialización y producción y cuyos primeros episodios se espera que estén terminados para finales de año o principios de 2021.

TODOS QUIEREN ESTAR A BORDO

Es "un esfuerzo conjunto" entre ambas entidades, unidas desde hace casi un años por una alianza estratégica, y un ejemplo más de la "comunión del fútbol y la música", dice Verde.

El jefe de Sony Music Latin Iberia es una tumba respecto a los artistas que van a participar en "Talent Explorers".

Tan solo dice que hay una "adorable competencia" entre las estrellas de la compañía por representar "una escena, una canción o un personaje" en la serie.

Cuando se le pregunta si los seguidores de otros clubes son bienvenidos y específicamente los del Real Madrid, el eterno rival del Barça, Verde se ríe y menciona un "cuento gracioso" con Enrique Iglesias, apasionado hincha del equipo "merengue".

¿ENRIQUE IGLESIAS EN LA LISTA?

Para anunciar la alianza entre la discográfica y Barça Studios se decidió hacer un vídeo para mostrar que clase de potencias se estaban uniendo y Verde propuso en primer lugar a Iglesias.

"Le llamé y le pregunté si estaba enojado conmigo por esto (por firmar con el Barca) y él me dijo que estaba enojado porque aparecía poco tiempo en el video", cuenta Verde.

Lo importante no es que los artistas participantes en este proyecto sean de un equipo o de otro sino que compartan y apoyen los valores "tan nobles" que se promueven, agrega.

En total, según dice Latorre, van a ser entre "ocho y diez" los escogidos para la serie dirigida por Jorge Blanco (Planet51) y escrita por Tab Murphy, que ha trabajado para Paramount Pictures y Walt Disney y estuvo nominado a un Oscar.

La empresa catalana Tomavisión y la italiana Maga Animation Studio están a cargo de la producción Latorre subraya que hay entre el FC Barcelona y las estrellas de la canción una relación natural y menciona Luis Suárez y Anuel, que cantó en su boda, y a Leo Messi y su esposa Antonella que aparecen en el último videoclip de Residente.

No menciona a Shakira y Gerard Piqué, la más conocida de todas esas relaciones, pero Verde sí lo hace para recordar la grabación de uno de los himnos del Mundial de Sudáfrica.

DEPORTE Y MÚSICA DE LA MANO

"Hay un montón de hilos que se entretejen. Es lo chulo de esta unión que irá discurriendo hacia diferentes maneras de expresión", subraya sobre la alianza con Sony Music.

"Deporte y música van de la mano, son imposibles de disociar", dice Verde.

Latorre subraya que tanto el director como el guionista han sido instruidos para que la música sea "estructural", para que se trabaje en el desarrollo de la música a la vez que en el de la historia, para que vayan juntas en esta serie orientada a niños y niñas de 6 a 10 años y de la que se harán versiones en castellano, catalán e inglés.

Para el "teaser" o vídeo de presentación de la serie, que ahora se va a mostrar tanto a plataformas como a grupos de televisión, el dúo español Estopa ha adaptado unos de sus temas. Son los únicos artistas de los que se conoce su vinculación al proyecto.

Es algo que, según Verde, se va a repetir en una banda sonora en la que van a tener cabida temas nuevos, adaptaciones de canciones ya publicadas y también versiones de temas "históricos" por parte de artistas que no son los que los interpretaron originalmente.

Según Latorre, muchos clubes de fútbol en todo el mundo están produciendo contenidos audiovisuales, pero ninguno tiene un proyecto con una "ambición" similar a la de Barça Studios.

En su primer año de andadura ha producido una docuserie, "Match Day", que en Latinoamérica se ha visto por Netflix, y ya tiene avanzada una serie de ficción inspirada en la "Masía", la academia del club catalán.

En América Latina la sociedad no está tan polarizada en torno al FC Barcelona y el Real Madrid como en España y "Talent Explorers" va a congeniar con los hinchas de los dos equipos, dice Latorre.

Ana Mengotti