El técnico Comesaña interpone un recurso de amparo contra el presidente Duque

En la imagen, el director técnico del equipo Junior de Barranquilla, el uruguayo Julio Comesaña. EFE/Luis Eduardo Noriega A./Archivo

Bogotá, 28 may (EFE).- El director técnico del equipo Junior de Barranquilla, Julio Comesaña, interpuso una acción de tutela, recurso de amparo, contra el presidente colombiano, Iván Duque, y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en la que alega que se le vulnera el derecho al trabajo.

La acción de tutela busca proteger los derechos al trabajo, la igualdad, la dignidad humana e inclusive la salud mental de Comesaña, dijo este jueves al diario El Heraldo, de Barranquilla, el abogado Julián Páez.

De acuerdo con el aislamiento preventivo obligatorio ordenado por el Gobierno colombiano, las personas mayores de 70 años -Comesaña tiene 72- son consideradas un grupo en condición vulnerable, en medio de la pandemia del coronavirus y por tanto no pueden salir a la calle hasta el 31 de agosto.

El abogado de Comesaña explicó que la pretensión es que al igual que todos los directores técnicos de fútbol, él pueda cumplir con sus obligaciones profesionales con el equipo Junior en el momento en que el deporte se reactive en el país.

"Si se reanuda el fútbol y todos los técnicos salen a trabajar, sería discriminatorio que Comesaña no saliera solo por un tema de edad", explicó Páez.

La tutela se interpuso el martes pasado ante el Tribunal Superior de Barranquilla.

Semanas atrás Comesaña manifestó su disgusto por el decreto de cuarentena y aseguró que no tenía "ninguna enfermedad. No tengo nada. Y quitarme el derecho al trabajo estando en buenas condiciones, cumpliendo con todas las normas (...) Estoy sano y tengo derecho al trabajo".

El ministro de Deporte de Colombia, Ernesto Lucena, anunció el martes pasado que los futbolistas retornarán a los entrenamientos, de manera individual, el próximo 8 de junio y que si no pasa nada extraordinario la liga se reanudará en agosto.

Lucena manifestó además que se prevé que un eventual regreso de la liga se haga en tres o cuatro sedes máximo, aunque dijo que los detalles sobre la continuidad del torneo se arreglarán más adelante pero que será a puerta cerrada.

La Dimayor anunció el 13 de marzo la suspensión temporal de todas las competencias que organiza, incluidos los torneos de Primera y Segunda División y la Copa Colombia, después de que el Gobierno declarara la emergencia sanitaria por la COVID-19.