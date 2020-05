El "otro Hollywood" recibe comida de los bancos de alimentos de Los Ángeles

A volunteer pack boxes of food during a food distribution for the film industry workers amid the coronavirus at the Zio Studio Services in Sylmar, North of Los Angeles, California, USA, 29 May 2020. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

Los Ángeles (EE.UU.), 29 may (EFE).- Unas 1.500 familias trabajadoras de la industria del cine en Hollywood afectadas por la crisis del COVID-19 recibieron este viernes miles de kilos de comida y otros bienes de primera necesidad después de que sus empleos hayan desaparecido o quedado suspendidos.

A lo largo de la mañana de este viernes, centenares de vehículos se acercaron al barrio angelino Sylmar, situado en el norte de la ciudad, para recoger todo tipo de bienes no perecederos, como atún, maíz y salsa de tomate, así como productos de higiene personal.

"Nuestras hermanas y hermanos en la industria del entretenimiento se han visto muy afectados por la pandemia de COVID-19 y estamos comprometidos a ayudarlos a ellos y a sus familias a superar estos tiempos difíciles", señaló a Efe el director ejecutivo del grupo caritativo Servicios Comunitarios Laborales, Armando Olivas.

De acuerdo con los organizadores, la pandemia ha dejado en una posición de especial vulnerabilidad al personal esencial de un sector en el que no todos son estrellas y celebridades del cine.

La entrega de comida fue organizada conjuntamente por la Federación Laboral del Condado de Los Ángeles; el Banco de Alimentos Regional de Los Ángeles; los grupos Servicios Comunitarios Laborales y Teamsters Local 399 y el sindicato Hollywood Basic Crafts.

Protegidos con máscaras y guantes y a ritmo de clásicos del rock, decenas de voluntarios y miembros de estas organizaciones repartieron los productos entre los trabajadores que se acercaron con sus autos al punto de entrega, habilitado en un estacionamiento.

Así, y sin bajarse de sus vehículos, los empleados de Hollywood que han visto sus puestos de trabajo afectados por el coronavirus pudieron recoger comida para ellos y sus familias.

Con los cines cerrados y todos los rodajes interrumpidos, el coronavirus ha paralizado por completo la industria de Hollywood, donde tras la primera semana de confinamiento se destruyeron, al menos, 120.000 empleos según el sindicato del entretenimiento más importante de EE.UU., IATSE, que ronda los 150.000 afiliados.

No obstante, se espera que con la paulatina reapertura en California la industria del cine de Hollywood también vuelva a iniciar su actividad.

Estados Unidos alcanzó el jueves la cifra de 1.720.613 casos confirmados de COVID-19 y la de 101.562 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.