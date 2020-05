El mundo que viene: El pop puede mantenernos unidos, dice el DJ David Guetta

El confinamiento generado por la pandemia ha llevado a la introspección al titán de la música dance electrónica David Guetta, quien asegura que emerge "extremadamente inspirado" antes de un concierto benéfico previsto este fin de semana en Nueva York.

Arquitecto clave de este género con una fuerte influencia en el pop de décadas recientes, el DJ francés de 52 años ofrecerá este sábado un concierto que se transmitirá en vivo desde Nueva York para recaudar fondos frente a la COVID-19.

El lugar exacto es un secreto, pero Guetta dijo a la AFP que hará un remix del celebrado hit "Empire State of Mind" del rapero Jay-Z y Alicia Keys.

Tendrá lugar tras otro de dos horas realizado recientemente en la terraza de un edificio de Miami, visto por unos 8.000 residentes desde los balcones y por millones más en línea.

Ese evento recaudó más de 750.000 dólares para paliar la crisis generada por el coronavirus. El de este sábado beneficiará a varias organizaciones, incluido el Fondo del alcalde para el avance de Nueva York, la Organización Mundial de la Salud y una fundación francesa que apoya a hospitales.

Estos son extractos de una entrevista de la AFP con Guetta, confinado con su novia en Miami desde marzo.

Pregunta: ¿Cómo lo trata el confinamiento?

Repuesta: Mi vida consiste generalmente en tomar aviones, ir de hotel en hotel, viajando al próximo show. Esto me muestra lo importante que es, para la inspiración, simplemente pasar tiempo con el teclado.

Durante este tiempo me dije, 'Okay, estoy solo, puedo tomarme el tiempo para crear y tratar de hacer algo nuevo'.

Soy uno de los afortunados. No me preocupo sobre cómo me alimentaré el mes próximo. Mi confinamiento es en Miami. En este momento estoy mirando el océano, así que no está tan mal.

He tratado de hurgar en mí mismo. He sido muy bendecido por la vida, y quizás no devolví lo suficiente, así que por eso empecé a hacer [estos conciertos].

P: La pandemia ha golpeado duro al mundo de la música. ¿Cómo cree que serán los shows en vivo en el futuro?

R: Será muy duro para los DJs... No voy a mentir. Realmente no estoy planificando trabajar antes de 2021.

Nuestros hits generalmente comienzan en las discotecas, en los festivales. Ahora no hay discotecas, no hay festivales, ¿cómo hacemos?

Es el momento correcto para convertirse en un mejor productor, trabajar desde casa, crear música. Estoy creando este catálogo increíble y cuando las cosas abran, estaré listo.

P: ¿Qué papel puede desempeñar la música en la crisis?

R: Siento la necesidad de hacer más pop... En tiempos de crisis, la gente precisa sentirse bien, y la música tiene este poder. Mi mayor hit como productor fue probablemente "I Got A Feeling" para The Black Eyed Peas, y fue durante la crisis financiera. Fue en 2009 (...) El mundo atravesaba una catástrofe, y una canción tan simple, feliz, se convirtió en el mayor hit de mi carrera.

Me gusta la onda tecno oscura, pero mi mente no está allí ahora.

P: La música dance electrónica normalmente depende de las multitudes y el baile para crear una atmósfera. ¿Se puede lograr esto en la era del distanciamiento social?

R: [Mi concierto en abril en] Miami tuvo una de las atmósferas más increíbles que he visto en mi vida. La gente ansía entretenimiento, interactuar (...), algo que los humanos precisan tanto como comer y respirar.

Cuando subí a mi coche para ir a casa (...) todo el barrio aún gritaba. Fue una locura. No son condiciones ideales, pero es también algo muy especial.

Gracias a su éxito, ahora lo estamos haciendo en Nueva York, que es increíble.

P: ¿Cómo cree que la pandemia está moldeando el futuro de la sociedad?

R: Mi esperanza es que esto sea una demostración obvia de que las fronteras, las fronteras sociales, razas, que todo eso no significa nada.

La realidad es que somos iguales frente a esta enfermedad.

Espero que no sea lo contrario (...), que la gente viva más encerrada, con temor de otras personas.

mdo/lbc/ll/lda