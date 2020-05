El Kun Agüero derrota a Layún en serie amistosa del videojuego FIFA 20

Sergio Aguero of Manchester City (L) in action against Brandon Williams of Manchester United during the Carabao Cup semi final second leg match between Manchester City and Manchester United in Manchester, Britain. EFE/EPA/PETER POWELL

(Monterrey) México, 29 may (EFE) .- El argentino Sergio 'Kun' Agüero, delantero del Manchester City, derrotó este viernes por 1-2 a Miguel Layún, de los Rayados del Monterrey, en una serie amistosa al mejor de tres en el videojuego FIFA 20.

Agüero escogió en la serie al City, mientras que Layún, único mexicano en jugar en las tres grandes ligas de Europa, al Monterrey. Ambos decidieron alinearse en las tres partidas.

Agüero se llevó el primer partido con un marcador de 1-2, gracias a anotaciones del 'Kun' virtual y del alemán Ilkay Gündogan. Por Rayados marcó Carlos Rodríguez.

La primera mitad, salvo el 1-0 de Rodríguez al minuto 11 a pase del colombiano de Dorlán Pabón en el área, fue disputada en el medio campo sin un claro dominador.

Para la segunda mitad, ambos jugadores se sintieron más confiados, y generaron jugadas que se acercaron al área. El 1-1 de Agüero cayó al 29 tras un pase filtrado que definió al poste izquierdo, mientras que el 1-2 fue un disparo de media distancia de Gündogan que el argentino Marcelo Barovero no pudo detener al 56.

El segundo partido fue para Layún y los Rayados, que se llevaron el duelo 1-2, gracias a goles del Miguel virtual y un penalti del argentino Nicolás Sánchez; Agüero marcó con una diana del portugués Bernardo Silva.

La primera mitad le perteneció al City del 'Kun', quien tuvo en el argelino Riyad Mahrez a su mejor jugador, ya que constantemente desbordó por banda derecha para centrar al área. El gol de Silva cayó al 29 con un disparo de media distancia.

En la segunda parte, Layún equilibró el partido, después de un buen inicio de Agüero. El empate llegó al 58 con un pase filtrado que el exjugador del Sevilla definió al poste izquierdo de Ederson. El 1-2 fue vía un penalti que cobró Sánchez al poste derecho del guardameta.

En el tercero y definitivo partido, Agüero demostró sus dotes de 'gamer' y goleó 5-1 a Layún. Por el argentino convirtieron el brasileño Gabriel de Jesús en tres ocasiones, Marhez en una y otro gol del inglés Raheem Sterling. El Miguel virtual volvió a convertir por Monterrey.

En la primera mitad cayeron los primeros tres goles del 'Kun'. Al 14, Jesús marcó al poste izquierdo de Barovero después de un pase filtrado del español Rodrigo Hernández. Sterling desde banda izquierda puso un centro al área que el brasileño convirtió en el 2-0 y el Agüero virtual remató enfrente de Barovero, quien rechazó y en el rebote remató Marhez para el 3-0 al 35.

Antes de finalizar la primera parte, Jesús Gallardo por banda izquierda centró a primer poste en donde Layún logró el 3-1.

En la segunda mitad, Layún no pudo generar peligro. Agüero logró el 4-1 con una definición de Sterling al poste izquierdo y el 5-1 llegó gracias a Gabriel Jesús, quien bombeó el balón tras la salida de Barovero.