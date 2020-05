El inédito verano de la Serie A con 127 partidos en 50 días

EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO/Archivo

Roma, 29 may (EFE).- Tras casi tres meses de parón forzado a causa de la pandemia del coronavirus, la Serie A recibió el visto bueno del Gobierno para reanudar la temporada a partir del 13 de junio y se prepara para un verano inédito, con 127 partidos programados en el espacio de 50 días.

El ministro de Deportes, Vincenzo Spadafora, dio el "ok" tras una reunión con la Federación de Fútbol italiana (FIGC) y la Liga de la Serie A, que deberá organizar ahora un nuevo calendario para disputar las doce jornadas que quedan, de la 26 a la 38, además de cuatro partidos correspondientes a la fecha 25.

A los encuentros ligueros se suman las semifinales de vuelta y la final de la Copa Italia, por lo que habrá un total de 127 partidos antes del 2 de agosto, fecha indicada por la FIGC para completar los torneos nacionales y permitir a sus clubes competir en las Copas europeas, si estas finalmente se reanudan.

El programa del presidente de la Liga de la Serie A, Paolo Dal Pino, es celebrar la vuelta del fútbol en Italia el 13 de junio, con las dos semifinales de vuelta de la Copa: Juventus Turín-Milan y Nápoles-Inter de Milán.

Los partidos de ida, disputados precisamente al comienzo de la pandemia del coronavirus en Italia, terminaron con empate 1-1 entre Juventus y Milan en San Siro y con triunfo 1-0 del Nápoles ante el Inter, también en el estadio milanés.

Es probable que los encuentros de vuelta se disputen el día 13 y 14 de junio y que la final de la Copa se juegue el 17 en Roma.

Dicha solución permitiría concluir en el espacio de cuatro días una competición, algo importante para la Liga Serie A pues todavía no puede haber seguridad completa de que la situación sanitaria permita competir hasta agosto.

Y es que el ministro de Deportes Spadafora subrayó el jueves que si la curva de contagios volviera a subir de forma importante, sería necesario parar de nuevo las competiciones deportivas.

Concluir un torneo ya el 17 de junio sería ideal para la Liga Serie A, aunque los cuatro clubes involucrados en las semifinales coperas mostraron su malestar con esta opción. Ven complicado volver a competir en partidos tan importantes en el espacio de pocos días tras más de tres meses de parón.

El campeonato liguero, por otro lado, empezará el 20 de junio y habrá partidos cada tres días para elegir al campeón de Italia el próximo 2 de agosto.

Fue interrumpido en la jornada 26, cuando el Juventus era líder con un punto de ventaja sobre el Lazio, segundo, y tres sobre el Inter de Milán, tercero.

La Serie A ya tiene preparados unos planes B y C en el caso en el que la pandemia del coronavirus volviera a interrumpir la competición. Incluyen la posibilidad de organizar unas eliminatorias al estilo "playoff" para elegir al campeón y dirimir el descenso.

Una de las posibles complicaciones para el normal desarrollo del campeonato es que, según ordena el Comité Técnico Científico, todo el equipo debe quedarse en cuarentena si se registra un jugador positivo por coronavirus. En este caso, un club no podría competir durante al menos dos semanas.

La FIGC, sin embargo, ya solicitó que se cambie esta regla y sigue confiando en que el Comité Técnico Científico acepte que solo se aísle al eventual contagiado y que los demás jugadores, si se certifica su negativo, puedan seguir compitiendo.

