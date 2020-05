El Gobierno de Perú recibe el voto de confianza del Congreso

El primer ministro peruano, Vicente Zeballos. EFE/ Christian Ugarte/Archivo

Lima, 29 may (EFE).- El Consejo de Ministros de Perú recibió el voto de confianza del Congreso, ocho meses después de su inicio de funciones, a pesar de la votación en contra de tres grupos de la oposición, entre los que se encuentra el izquierdista Frente Amplio y Fuerza Popular de la excandidata presidencial Keiko Fujimori.

El respaldo al gabinete presidido por Vicente Zeballos contó con 89 votos a favor emitidos por los partidos Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap), Somos Perú, Podemos, Partido Morado y de la legisladora no agrupada Arlette Contreras.

Por su parte, el izquierdista Frente Amplio, el partido Unión por el Perú (UPP) que tiene entre sus integrantes a seguidores de Antauro Humala, el hermano preso por homicidio del exmandatario Ollanta Humala; y la fujimorista Fuerza Popular emitieron 35 votos en contra de la confianza al gabinete.

Otros cuatro legisladores, del partido Acción Popular y del Frente Amplio, se abstuvieron en la votación que culminó en la madrugada de este viernes, tras una larga sesión plenaria.

CRITICAN MANEJO DE PANDEMIA

Las críticas de la oposición se dirigieron a las medidas del gobierno para enfrentar la pandemia del Covid-19, que ha causado más de 140.000 contagios en el país y lo coloca como el segundo país más afectado en Sudamérica, detrás de Brasil.

El legislador de Fuerza Popular, Diethell Columbus, afirmó que "ha sido vergonzosa la forma en que el Ejecutivo ha socavado los derechos de los trabajadores públicos y privados en las últimas semanas, así como escandaloso el no haber hecho nada por los millones de peruanos que viven en la informalidad".

Por su parte, el parlamentario del Frente Amplio, Marco Arana, justificó el voto en contra de su bancada debido a que el Ejecutivo presta más atención a los gremios empresariales que a los microempresarios y productores agrarios en esta crisis, así como por el aparente "olvido" en el que se encuentran los pueblos indígenas.

Desde la otra orilla, el congresista Daniel Urresti, del partido Podemos, votó a favor de la confianza, a pesar de tener en claro que las acciones contra el coronavirus pueden estar siendo insuficientes.

"¿Estamos perdiendo la guerra contra el coronavirus? Sí. Pero sería suicida quedarnos sin gabinete ministerial en medio de esta guerra", indicó el exmilitar.

MEDIDAS SANITARIAS DE EMERGENCIA

El ministro de Salud, Víctor Zamora, explicó que su sector amplió la capacidad de atención y diagnóstico desde que comenzó la pandemia y pidió a los legisladores trabajar junto al Ejecutivo durante la emergencia sanitaria, que se decretó en marzo y se extenderá hasta el 30 de junio.

Durante su exposición ante el Congreso, el jefe del gabinete informó que Perú tiene en la actualidad 1.090 camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UIC), de las cuales 926 se encuentran con ventilador ocupado; y 10.965 camas hospitalarias disponibles, de las cuales 8.627 está ocupadas.

La expectativa del gobierno es llegar a las 20.000 camas hospitalarias a fines de junio, y a las 2.000 camas en UCI, agregó Zeballos.

A su turno, la ministra de Economía, María Antonieta Alva, pidió responsabilidad a los parlamentarios, ante las propuestas que plantean la disponibilidad del total de los fondos estatales de pensiones, porque esa medida perjudicaría a los trabajadores jubilados.

Al final de su presentación ante el Congreso, el primer ministro pidió disculpas por las "deficiencias" que pudo haber cometido el Gobierno durante la emergencia, pero resaltó que se tomaron decisiones difíciles pensando en el bienestar de los peruanos y basándose en evidencia científica.

GABINETE TRAS CIERRE DE CONGRESO

Zeballos asumió el cargo de primer ministro apenas el presidente Martín Vizcarra decretó a fines de septiembre último, el cierre del Congreso elegido en 2016, con quien mantenía una grave crisis, y la convocatoria de nuevas elecciones parlamentarias.

En cumplimiento con lo que recoge la Constitución, Zeballos debió haber recibido el visto bueno de los nuevos congresistas en cuanto estos hubieron asumido sus curules, una fecha que sin embargo coincidió con la llegada del Covid-19 al país y el decreto del Estado de Emergencia que impidió hasta la fecha cumplir con el trámite.

En su alocución, Zeballos afirmó que todas las medidas adoptadas desde que el anterior Congreso fuera disuelto y la entrada en funciones del nuevo Parlamento "se ajustan a la Constitución" y responden a los cinco ejes de la política de gobierno.

Aquellos ejes están referidos a la lucha contra la corrupción, fortalecimiento institucional, crecimiento económico, desarrollo social y bienestar de la población, y descentralización.