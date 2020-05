El filme brasileño "La vida invisible" es galardonado en muestra de cine en Panamá

En la imagen, el director brasileño, Karim Aïnouz. EFE/Julien Warnand/Archivo

Panamá, 28 may (EFE).- La película "La vida invisible" (2019), del realizador brasileño Karim Aïnouz, ganó el más importante premio del Festival Internacional de Cine (IFF) de Panamá, que este año celebró una "histórica" y "exitosa" edición virtual debido a la pandemia de COVID-19, dijeron este jueves a Efe los organizadores.

El melodrama tropical "La vida invisible" se alzó con el Premio del Público Mastercard dotado con 5.000 dólares, que se otorga posterior al cierre del IFF.

Ambientada en el Río de Janeiro de 1950, la cinta dirigida por Aïnouz ("Madam Sata", 2002), narra la vida Eurídice, de 18 años, y Guida, 20 años, dos hermanas inseparables que viven en casa con unos padres conservadores.

A pesar que la existencia de ambas transcurre de una manera tradicional, Eurídice sueña en convertirse en una pianista famosa y Guida en encontrar el amor verdadero, pero son forzadas por su padre a vivir una vida separada. Sin embargo, logran tomar el control de sus destinos con el anhelo de volver a encontrarse.

El filme premiado por el IFF ya fue ganador del Un Certain Regard en el Festival de Cannes, 2019; Mejor película por el National Board of Review, 2019; Mejor película extranjera en el Festival de Mar del Plata, 2019; Premio del Público en el Festival de Valladolid, 2019; y Mejor fotografía y dirección artística, 2020 en el Festival de La Habana.

Karim Aïnouz, director de cine, guionista y artista visual brasileño con más de 20 años de carrera, ha escrito y dirigido múltiples proyectos cinematográficos, como Madame Satã (2002), O Céu de Suely (2006), Alice (2006), O abismo prateado (2013) y Praia do Futuro (2014). Actualmente vive en Berlín.

La novena edición del Festival Internacional de Cine de Panamá se efectuó del 22 al 26 de este mes de mayo, por primera vez en formato enteramente digital debido a la pandemia de COVID-19.

En los cinco días que duro la muestra se exhibieron trece filmes, tres de ellos panameños, de los cuales "Vocación", de Abner Veltier, fue estreno mundial. Se proyectaron además cintas de Centroamérica, España, Chile, Uruguay, Brasil, Reino Unido, México y Armenia.

También hubo talleres y mesas de diálogo virtual con productores, directores y actores de cine, entre ellos amigos y habituales del IFF como la británica estadounidense Geraldine Chaplin, el actor argentino Ricardo Darín y la mexicana Yalitza Aparicio ("Roma"), entre otros.

"Hasta el momento, por lo que podemos percibir, es que fue una edición virtual exitosa", señaló este jueves a Efe la directora y forjadora del IFF, Pituka Ortega Heilbron.

La directora de la muestra dijo que fue "un cine festivalero que fue disfrutado en todo el país y trascendió a (todo) Centroamérica".

En cuanto al premio otorgado a la película brasileña "La vida invisible", Ortega indicó que "el público habló y su voz" es "un mensaje indeleble".