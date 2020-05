Diego "El Cigala" rinde homenaje a la música mexicana en su nuevo disco

29 mayo (Reuters) - El cantaor español Diego "El Cigala" lanzó el viernes el disco "Cigala Canta a México", un homenaje a los boleros y las rancheras que viene escuchando desde su infancia y que ahora plasmó en un álbum de 12 temas que incluye grandes clásicos.

"Llevo quince años interpretando bolero y el flamenco lo traigo desde que me levanto hasta que me acuesto, pero el mariachi ha sido toda una sorpresa porque no me ha sido complicado", dijo "El Cigala" en un comunicado de Sony Music.

"Todo ha salido del alma, muy natural. Además, la poesía de la que hablan estas letras me apasiona y me he sentido como pez en el agua haciendo este álbum", agregó sobre el disco que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

A lo largo de sus 20 años de carrera, el cantaor ha fusionado géneros y culturas, desarrollando la música flamenca y explorando el latin jazz, el bolero, el tango y la salsa.

"El Cigala" está acompañado en el disco que él define como "la vivencia pura de la música mexicana" por Mariachi Gamma 1000, Trío de Chucho Navarro Jr. (nieto del fundador de Los Panchos), La Sonora Santanera, Los Macorinos y el Mariachi Vargas, con quienes grabó el primer sencillo del álbum "Somos Novios".

"¿Quién no ha escuchado 'Somos Novios'? El genio Armando Manzanero le dio una sutileza a esta canción que te hace sentir enamorado cada vez que la escuchas. Por eso, no encontré mejor manera de abrir el disco que con este mensaje de amor muy mexicano", contó el cantaor de 51 años.

El disco fue realizado bajo la producción de Jaime Calabuch "Jumitus" y representa un homenaje al legado de grandes leyendas como José Alfredo Jiménez, Vicente Fernández, Chavela Vargas, Javier Solís y Agustín Lara, entre otros.

Algunos de los temas incluidos en el álbum son "Perfidia", "Se me olvidó otra vez", "Bésame Mucho" y "Soy lo Prohibido".

"Toda mi vida he estado enamorado de la música de esta tierra que amo profundamente y que me abrió las puertas de su alma y corazón hace más de veinte años, cuando inicié mi carrera", concluyó.

(Reporte de Lucila Sigal)