Con la pandemia desbordada, Colombia suma 1.262 casos en el día y llega a 25.366

Bogotá, 28 may (EFE).- La pandemia de COVID-19 sigue incontenible en Colombia donde este jueves las autoridades confirmaron 1.262 casos, un récord diario que elevó a 25.366 los contagiados, con especial incidencia en Bogotá y las ciudades caribeñas de Cartagena y Barranquilla.

En el informe del Ministerio de Salud figuran también 19 fallecidos para un total de 822 decesos en el país.

Los números sobre el avance de la enfermedad van en ascenso constante y en los últimos tres días los contagios superaron el millar: 1.022 el martes, 1.101 el miércoles y 1.262 hoy.

Bogotá concentró la mayoría de los casos de este jueves, con 491, seguida del departamento del Atlántico, con 162, de los cuales 84 fueron en Barranquilla, su capital.

En la lista sigue Bolívar, que sumó 147 enfermos, 131 de los cuales corresponden a Cartagena de Indias, la ciudad que hoy registró además la mayor cantidad de fallecidos, con siete.

Los demás casos nuevos fueron confirmados en los departamentos de Valle del Cauca (139), Cundinamarca (82), Antioquia (48), Nariño y Chocó (42), Amazonas (38), Cesar (14), Cauca (10), Tolima y Magdalena (9).

El departamento Guainía, una región selvática fronteriza con Brasil y Venezuela y en donde recientemente se instalaron las primeras camas en la única Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de esa apartada zona, registró hoy los primeros seis casos de COVID-19.

Igualmente hubo nuevos infectados en Córdoba, Sucre y Huila (5), Norte de Santander y Boyacá (4), La Guajira (2), Risaralda, Meta, Santander y Caldas (1).

Con los de hoy, Bogotá tiene 8.536 enfermos y le siguen Atlántico (3.277), Valle del Cauca (2.969), Bolívar (2.662), Amazonas (1.761), Antioquia (1.005), Meta (973), Nariño (867), Cundinamarca (714) y Magdalena (556).

Según el Ministerio de Salud, este jueves fueron procesadas 12.150 pruebas, para un acumulado 295.613, y las personas recuperadas son 6.665.

CARTAGENA TIENE MÁS VÍCTIMAS MORTALES

Además de los siete fallecidos de hoy en Cartagena, tres personas más perdieron la vida en el Valle del Cauca (dos en su capital, Cali, y una en Buenaventura).

En Bogotá hubo dos muertos al igual que la selvática Leticia, capital del Amazonas, en la frontera con Brasil y Perú, mientras que los cinco restantes ocurrieron en Barraquilla (Atlántico), Tumaco y Mosquera (Nariño), Tasco (Boyacá) y Villanueva (Bolívar).

Cartagena, con 107 muertos, es la segunda ciudad del país en fallecidos, superada solo por Bogotá que tiene el doble: 214, y en donde los contagios se multiplican a diario.

LA CAPITAL AMPLÍA LA CUARENTENA

Ante esa situación, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, prolongó hasta el próximo 15 de junio la cuarentena que a nivel nacional está previsto que termine el próximo 31 de mayo.

"Bogotá se mantendrá en las condiciones actuales de aislamiento parcial por lo menos hasta el 15 de junio", dijo López al intervenir en una sesión de la Comisión Primera del Senado en la que se debatieron el manejo y los desafíos de la pandemia.

Pese a las restricciones impuestas por las autoridades durante la cuarentena que comenzó el pasado 25 de marzo, a diario salen a las calles del país miles y miles de personas, entre las que tienen que hacerlo para trabajar, los que se ven en la necesidad de hacerlo porque no tienen para comer y los que sencillamente no acatan las medidas.