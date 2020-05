Comisión binacional de Uruguay y Brasil por COVID-19 comienza el 3 de junio

En la imagen el canciller uruguayo, Ernesto Talvi. EFE/ Carla Alves/Archivo

Montevideo, 29 may (EFE).- La Comisión Binacional entre Uruguay y Brasil para coordinar acciones en la frontera seca ante el avance del COVID-19 comenzará a funcionar el 3 de junio, anunció este viernes el canciller uruguayo, Ernesto Talvi.

Según publicó el ministro en su cuenta de Twitter, el próximo miércoles comenzará en la ciudad de Rivera (norte de Uruguay) la "coordinación de acciones sanitarias conjuntas en las ciudades de frontera" y habrá una reunión de la Comisión Técnica Asesora de la Comisión Binacional de Salud.

Talvi detalló que en dicha reunión participarán autoridades del Ministerio de Salud Pública uruguayo, de la Intendencia de Rivera, Cancillería y autoridades brasileñas.

Uruguay, que tiene una situación mucho más controlada de la pandemia con respecto a sus vecinos, se ha visto alterado en los últimos días por la llegada de casos positivos en la ciudad de Rivera (norte del país), que comparte frontera seca con Brasil y la población mantiene una vida binacional.

Esto hizo al Gobierno uruguayo poner el foco en esta ciudad y tomar medidas específicas para la población como la suspensión del reinicio de clases, 1.100 test aleatorios y puestos del Ejército que desestimulen el pasaje de ciudadanos de un lado de la frontera al otro.

Además, el gobernador de la región brasileña de Río Grande do Sul, Eduardo Leite, desveló en una entrevista con Efe que abordó esta semana la situación de las ciudades fronterizas con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y que la idea es poder hacer "un trabajo conjunto" con control constante entre los equipos de salud de ambas localidades.

Por otra parte, autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (Asse) de Uruguay anunciaron este viernes que se detectó un caso positivo de COVID-19 en la ciudad brasileña Santa Vitoria do Palmar, ubicada a poco más de 20 kilómetros de la frontera seca con Uruguay, en la zona este del país.

Las autoridades uruguayas están ahora también poniendo la atención en el Chuy, otra ciudad donde las poblaciones de ambos países tienen una vida binacional ya que solo los separa una calle.

En Uruguay hay más 800 casos positivos de COVID-19 y 22 fallecidos desde el 13 de marzo, cuando se decretó la emergencia sanitaria.