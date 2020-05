Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Trump anunciará una nueva política sobre China; Twitter censura otro tuit del presidente, y habla Powell.

El presidente Donald Trump parece preparado para firmar una medida aprobada por el Congreso contra autoridades chinas por abuso de derechos humanos de la minoría musulmana del país. En un movimiento paralelo, Trump dijo a los medios que se está preparando para anunciar nuevas políticas sobre China en respuesta a la imposición por parte de Pekín de una legislación sobre seguridad nacional en Hong Kong.

Tormenta de Twitter

Twitter Inc. no cede después de que Trump firmara una orden ejecutiva dirigida a empresas de redes sociales ayer. La compañía puso un aviso de violación de normas en uno de los tuits nocturnos del presidente citando “glorificación de la violencia”. Trump había comentado acerca de los disturbios que se propagaron por todo EE.UU. después de la muerte de George Floyd, un hombre negro esposado que pidió aire mientras un oficial de policía blanco ponía la rodilla en su cuello. Las acciones de la compañía cotizaban ligeramente a la baja en las operaciones previas a la sesión bursátil.

Control de Powell

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, participa en una discusión virtual moderada con el ex vicepresidente de la Fed, Alan Blinder, a partir de las 11:00 am, hora de Nueva York. Si bien el mercado ve una menor probabilidad de tasas negativas, es probable que se hable del rango de herramientas de la Fed. Los últimos datos muestran que las tenencias de ETF de deuda corporativa aumentaron a casi US$3.000 millones, mientras que el balance semanal agregó una partida para las compras de bonos municipales. También es probable que se le pida a Powell que comente si los responsables de política intervendrían en el control de la curva de rendimiento, como señaló el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, a principios de esta semana.

Mercados abatidos

Los inversores de renta variable terminan la semana con una nota cautelosa mientras esperan el anuncio de Trump sobre China. El índice MSCI Asia-Pacífico cayó 0,2%, mientras que el Topix de Japón cerró 0,9% a la baja. En Europa, el índice Stoxx 600 bajó un 0,9% a las 5:50 am, con las acciones de automóviles y viajes entre las de peor desempeño. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una pequeña caída al inicio de la sesión, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,669% y el petróleo retrocedía.

También hoy...

Los datos de ingresos y gastos personales de Estados Unidos para abril probablemente registrarán caídas históricas, mientras que los indicadores de inflación PCE mostrarán descensos drásticos cuando los datos se publiquen a las 8:30 a.m. El PIB de Canadá de marzo, los inventarios mayoristas y minoristas de EE.UU. para abril también salen en ese momento. La cifra más reciente de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan sale a las 10:00 a.m. El recuento de plataformas Baker Hughes podría caer por debajo de 300 cuando se publique a la 1:00 p.m.

