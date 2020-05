Chile obtiene línea de crédito flexible por US$23.900M del FMI

(Bloomberg) -- El Fondo Monetario Internacional aprobó una línea de crédito de US$23.900 millones para Chile, a medida que una de las naciones más ricas de Suramérica se enfrenta una recesión, que según previsiones del banco central, podría ser la peor desde la década de 1980.

La línea de crédito flexible de dos años es una medida de precaución que debería apuntalar la confianza del mercado y proporcionar un seguro contra riesgos a la baja, dijo el fondo en un comunicado enviado por correo electrónico el viernes. La directora general, Kristalina Georgieva, dijo que aunque la nación tiene un buen historial, su apertura comercial la expone a riesgos externos.

Los desafíos potenciales incluyen “un deterioro significativo en la demanda global de exportaciones chilenas, una fuerte disminución o reversión de las entradas de capital hacia los mercados emergentes y un endurecimiento abrupto de las condiciones financieras globales”, dijo Georgieva. La línea de crédito ayudará “al mejorar las reservas internacionales de Chile y proporcionar un seguro valioso contra los riesgos de cola”, agregó.

El banco central de Chile espera que la economía se contraiga hasta en 2,5% este año, la mayor caída desde los años 80, mientras que el FMI pronostica una contracción de aproximadamente 4,5%.

Chile es el cuarto país de América Latina en recibir la línea de crédito, después de México y Colombia. El vecino Perú recibió aprobación para una línea de US$11.000 millones el jueves.

Nota Original:Chile Gets $23.9 Billion Flexible Credit Line From IMF for Virus

©2020 Bloomberg L.P.