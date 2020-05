CE "toma nota" de orden de Trump de estudiar retirada de protección a redes

El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET / Archivo

Bruselas, 29 may (EFE).- La Comisión Europea (CE) dijo este viernes "tomar nota" de la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para estudiar la retirada de algunas protecciones legales a redes sociales como Twitter.

"Tomamos nota de esta orden ejecutiva, que es muy específica de los procedimientos de legislación en EEUU. En términos de sustancia, esta orden ejecutiva cubre algunos elementos que son comunes al debate europeo", indicó el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, preguntado por la cuestión durante una rueda de prensa.

Breton defendió una "implementación, clara, transparente y consistente de los términos de servicio" de las plataformas de internet, a fin de "evitar manipulación de los contenidos o sesgo político, evitar la censura y dar una oportunidad significativa de ser escuchado".

"Pero nosotros seguimos por supuesto un camino diferente", apuntó sobre los últimos pasos tomados por el presidente de EEUU.

Trump firmó el jueves un decreto destinado a evaluar si su Gobierno puede castigar a Twitter, Facebook, YouTube o Google si intentan moderar los contenidos publicados en sus plataformas, en medio de un creciente debate sobre hasta qué punto debe llegar la libertad de expresión en internet.

En cualquier caso, Trump reconoció que será difícil avanzar en esa reforma a no ser que intervenga el Congreso. La orden por sí misma no tiene un impacto inmediato ni de gran calado.

La medida llega después de que el martes Twitter enlazase por primera vez un tuit de Trump con información verificada que contradecía lo que el presidente había publicado.

Breton aprovechó para anunciar que el próximo martes abrirá una consulta pública sobre el acta de servicios digitales y que sus servicios llevarán a cabo "un análisis amplio de la evaluación de impacto".

"Nuestro trabajo se basará únicamente en evidencias, construido sobre datos, evidencias y análisis, y será comedido y cuidadosamente realizado", indicó.

El comisario francés avanzó que considerarán "nuevas obligaciones para las plataformas", y recordó que las plataformas tienen una posición de filtrado de los contenidos, "algo extremadamente impotente".

"Por supuesto, mencionaremos claramente cómo consideramos la libertad de expresión y las obligaciones", apuntó.