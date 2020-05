Campesinos colombianos enseñan en YouTube a cultivar en casa por la pandemia

Fotografía fechada el 24 de mayo de 2020 que muestra a Nubia Gaona (d) y a sus hijos David Gaona (i) y Alejandro Riveros (c) mientras trabajan en su huerta de Chipaque (Colombia). Una familia campesina del municipio de Chipaque, en las goteras de Bogotá, decidió enseñar a los colombianos de las ciudades a tener cultivos propios en su casa durante la pandemia y para ello creó un canal de YouTube, que en sus primeras horas consiguió más de 100.000 suscriptores y hoy ya roza el medio millón de seguidores. EFE/ Carlos Ortega

Chipaque (Colombia), 29 may (EFE).- Una familia campesina del municipio de Chipaque, en las goteras de Bogotá, decidió enseñar a los colombianos de las ciudades a tener cultivos propios en su casa durante la pandemia y para ello creó un canal de YouTube, que en sus primeras horas consiguió más de 100.000 suscriptores y hoy ya roza el medio millón de seguidores.

Ayudados por un vecino e impulsados por la idea del pequeño David, que veía videos en YouTube pero no encontraba ninguno que fuese educativo, la familia Gaona tomó la decisión de aventurarse para también ofrecer sus productos sin tener que recurrir a los intermediarios, que terminan generando más pérdidas que ganancias.

Las piezas audiovisuales, que duran entre 10 y 15 minutos, han sido grabadas en su casa, enclavada en las montañas de la Cordillera Oriental colombiana y a menos de 50 kilómetros de Bogotá, donde se les ve cuidando cultivos de caléndula, yerbabuena, toronjil y menta; alimentando gallinas y jugando entre ellos.

"La idea salió de David, que mira muchos canales de YouTube y decía que no había algo educativo y algo que enseñarle a la gente. En los videos, la idea es también llevarles la tranquilidad, la paz y el amor que vivimos acá en el campo", dice a Efe Nubia Rocío Gaona, la cabeza de la familia que conforma con sus hijos David y Alejandro.

TODA UNA VIDA EN EL CAMPO

En la parcela en la que hoy vive, la mujer ya lleva 10 años y dos de ellos ha tenido que lidiar con las dificultades que supone ser viuda, pues su esposo falleció en 2018 y desde entonces ha tenido que asumir todas las responsabilidades de su hogar.

Entre ellas está la de enfrentar la crisis que generan los bajos precios; la falta del servicio de energía eléctrica, que instalaron en su casa tras el boom de su canal de YouTube, y las dificultades propias de la cuarentena por el coronavirus, que comenzó el pasado 25 de marzo.

Es por ello que en los videos han tratado de dar un mensaje optimista para los tiempos de incertidumbre que vive la humanidad por la pandemia del COVID-19.

"El mensaje es que no se preocupen que de esta salimos y mi Dios es grande, nos trae esta prueba y de esta salimos", asegura Gaona, mientras esboza una sonrisa y revela que se han sorprendido porque no pensaron que el canal "Nubia e hijos" iba "a fluir como está fluyendo".

El primer video de los Gaona, publicado el 29 de abril, tiene cerca de 1,3 millones de reproducciones.

HUERTA EN CASA

"Queremos mostrarle a la gente como se sufre en el campo y como se goza en el campo", cuenta a Efe David, el mayor de los hijos de Nubia, quien manifiesta su alegría porque la gente que los está viendo "está aprendiendo del campo".

Con mucho desparpajo y felicidad porque están ayudando a mejorar sus condiciones de vida e incluso la de algunos de sus vecinos con esta iniciativa, el joven cuenta que han hecho videos explicando "cómo sembrar su huerta en casa, otro de cómo hacerle nutrición a las plantas y también uno sobre cómo sembrar las cebollas en un recipiente".

"La idea es no aburrirlos con la misma cantaleta (discurso), la idea es compartir lo que otros vecinos están sembrando, sacando papa, grabarlos", revela Nubia.

AYUDA VITAL

Ante la falta de una cámara para poder grabar los videos, los Gaona llamaron a sus vecinos y amigos Sigifredo Moreno y Juliana Zapata, una pareja de ingenieros que viven en la zona desde hace varios años y que lideran el proyecto "Huertos de La Sabana", donde venden sin intermediarios los productos de campesinos como la "Familia youtuber".

"La idea como tal fue de los niños, llamaron a mi esposa, nosotros jamás pensamos que tuviéramos este éxito. La idea era vender unos kits para sembrar en estos momentos de pandemia, que la gente lo pudiera hacer en su casa, pero jamás pensamos que tuviéramos esta recepción", relata a Efe Moreno.

El ingeniero es quien ayuda a la familia a grabar los videos con una cámara fotográfica y un trípode; pone subtítulos en inglés y luego los sube al canal. En un principio grababan un video a la semana pero ahora son dos por la cantidad de visualizaciones que han tenido.

"Nos permiten hacer visible el campo y acercarnos a la gente", dice y agrega que también ha logrado ayudar a otros campesinos a vender sus productos para sembrar en casa e incluso alimentos a compradores de todo el país, principalmente de Bogotá.

En su opinión, los videos han sido exitosos porque son "muy sencillos y muestran diversión y humildad".

"(Nuestros seguidores) están muy contentos, (piden) que sigamos enseñando, que les estamos llevando una humildad y una paz y amor, y un momento de risa, porque si se han dado cuenta hemos tenido errores en los videos", concluye Nubia, quien sonríe por esta aventura que les ha traído cambios positivos en medio de las dificultades.