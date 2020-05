Bruselas niega estar poniendo trabas adicionales al rescate a Lufthansa. EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS

Bruselas, 29 may (EFE).- La Comisión Europea (CE) negó este viernes que esté poniendo obstáculos adicionales para aprobar el rescate al grupo de aerolíneas Lufthansa por parte del Estado alemán, que le proporcionaría 9.000 millones de euros y entraría en su capital con una participación del 20 %.

"No estamos poniendo trabas adicionales. Lo que estamos haciendo es asegurarnos de que cuando una empresa con poder de mercado, cualquiera, recibe una recapitalización de más de 250 millones de euros, ponemos remedio a la perturbación de la competencia", dijo la vicepresidenta del Ejecutivo y responsable de Competencia, Margrethe Vestager, en una rueda de prensa.

La comisaria añadió que es de "alta prioridad" llegar a un acuerdo sobre el rescate a Lufthansa y que están en "estrecho contacto" con las autoridades alemanas, si bien no pudo avanzar una fecha para la decisión.

Vestager subrayó que la autorización de las recapitalizaciones está sujetas a condiciones más estrictas que la de los préstamos, puesto que mientras los créditos para garantizar liquidez aumentan la deuda de las empresas, las recapitalizaciones públicas pueden incluso fortalecerlas en el mercado gracias a la entrada de un accionista potente.

La comisaria destacó que antes de permitir las recapitalizaciones con dinero público por la pandemia de coronavirus en abril, Bruselas consultó con todos los Estados miembros al respecto y hubo "amplio consenso" en este sentido.

"Existe el riesgo de que si una gran empresa recibe mucho dinero la competencia se verá perturbada y por eso pedimos remedios para asegurar que hay igualdad de condiciones después", dijo Vestager, destacando que Lufthansa es "incuestionablemente" una compañía "impresionante, con poder de mercado".

La comisaria no confirmó si Bruselas está pidiendo a Lufthansa que renuncie a algunos de sus "slots" (franjas horarias asignadas a sus aviones para despegues y aterrizajes) en aeropuertos alemanes, si bien destacó que estos son frecuentemente parte de la discusión en las decisiones sobre ayudas a aerolíneas.

"Los 'slots' son un recurso limitado y muy valorado. Si alguien quiere competir contigo tiene que tener 'slots' en un aeropuerto (...). Esto no quiere decir que no pueda haber otros remedios", dijo.

El grupo Lufthansa ha pospuesto la aprobación del plan de rescate del Gobierno alemán por las condiciones que pone la Comisión Europea, según informó el miércoles en un comunicado en el que consideraban que las condiciones que exige el Ejecutivo comunitario debilitarán la función de los aeropuertos de Lufthansa en Fráncfort y Múnich.