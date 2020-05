Brasil supera a España; quinto lugar en muertes por coronavirus

(Bloomberg) -- Brasil superó a España y ahora ocupa el quinto lugar en el mundo en número de muertes por coronavirus a medida que la infección continúa propagándose a través de la economía más grande de América Latina.

El país reportó 1.124 nuevas muertes el viernes, elevando el total a 27.878. En número de infecciones, Brasil ya ocupa el segundo lugar a nivel mundial con 465.166 casos, solo detrás de EE.UU.

Una respuesta desarticulada que incluyó reglas diferentes y a menudo contradictorias que variaban de estado a estado e incluso de ciudad a ciudad ha convertido a la nación de 210 millones de habitantes en un foco de la enfermedad. Una vez restringido a barrios ricos y capitales en estrecho contacto con viajeros internacionales, ahora el virus ha migrado a las regiones más pobres y también al interior. Hay casos en 70% de las ciudades brasileñas, dijo el viernes el Ministerio de Salud. A medida que el invierno se acerca al hemisferio sur, el país está entrando en un período de aumento de casos de enfermedades respiratorias, lo que intensifica la preocupación.

No hay indicios de que la pandemia se esté desacelerando. A principios de esta semana, el Ministerio de Salud dijo que la curva de casos aún estaba creciendo, y el informe publicado por UBS el miércoles indica que seis de los 27 estados de Brasil están alcanzando su pico, mientras que las muertes totales están aumentando en 21 estados. Aun así, algunos estados, incluido Sao Paulo, han comenzado a establecer directrices para la reapertura de empresas tras el golpe de dos meses de cuarentena flexible a la economía.

El impacto de la pandemia en la actividad es el principal enfrentamiento entre el presidente, Jair Bolsonaro, y gobernadores estatales. Bolsonaro, quien a menudo ha descartado el virus como “solo una gripe”, ha estado presionando para que las personas vuelvan a trabajar, muchas veces en desacuerdo con las órdenes locales de cuarentena.

El viernes, datos revelaron que el producto interno bruto cayó 1,5% en el primer trimestre, en comparación con el período anterior de tres meses. Es la mayor caída trimestral en casi cinco años y el mayor indicio de que la economía más grande de América Latina está en la cúspide de una recesión histórica. La pandemia de coronavirus ha causado una crisis de la confianza, ha diezmado el empleo y ha socavado el gasto tanto de la empresa como del consumidor.

Nota Original:Brazil Overtakes Spain, Now Fifth in the World in Covid Deaths

