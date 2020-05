Biden arremete contra Trump por ‘llamar a la violencia’ en EEUU

(Bloomberg) -- Joe Biden arremetió el viernes contra Donald Trump por su respuesta a las protestas en Minneapolis, diciendo que el presidente está “llamando a la violencia contra ciudadanos estadounidenses durante un momento de dolor para muchos”.

Biden, el más probable candidato presidencial demócrata, tuiteó que está “furioso” y “ustedes también deberían estarlo”. Dijo que hablaría sobre los acontecimientos en Minnesota más tarde el viernes.

Biden publicó sus comentarios después de un tuit de Trump en el que amenazó con usar personal militar contra los manifestantes y usó una frase acuñada por un jefe de policía de Miami en la década de 1960 sobre disparar a los saqueadores.

Los manifestantes exigen justicia para George Floyd, un afroamericano asesinado por un oficial de policía blanco que lo inmovilizó aplastando con su rodilla el cuello de Floyd a pesar de las súplicas de este último, después de un arresto por presunta falsificación. El jueves, los manifestantes incendiaron una estación de policía.

“Estos MATONES están deshonrando la memoria de George Floyd, y no dejaré que eso suceda”, escribió Trump en Twitter justo después de la medianoche. “Acabo de hablar con el gobernador Tim Walz y le dije que el Ejército está completamente a su disposición. (Si hay) cualquier dificultad, asumiremos el control pero, cuando comience el saqueo, comenzará el tiroteo. ¡Gracias!”.

